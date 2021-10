Rumeur : Sackboy : Une grande aventure fait le saut sur PC

Sackboy: A Big Adventure pourrait être la prochaine exclusivité PlayStation à arriver sur PC. Des références au nom de code original du jeu – « Project Marmalade » – ont été trouvées dans la base de données de Steam, et le titre a également été inclus dans la tristement célèbre fuite de GeForce Now, qui a été séparée plus tôt cette année. Cependant, ces traces viennent apparemment d’être effacées du côté de Steam, ce qui soulève encore plus de questions.

Alors est-ce que ça se passe ? Eh bien, ce ne serait certainement pas une surprise, n’est-ce pas ? À ce stade, nous savons tous que Sony est heureux de porter les exclusivités PlayStation sur PC une fois que la société estime que les ventes ont atteint un plafond sur la console. God of War a été confirmé pour PC la semaine dernière, bien qu’une partie du raisonnement derrière cela soit d’augmenter l’audience potentielle de la propriété avant que God of War Ragnarok ne frappe plus tard en 2022. Si Sackboy se retrouve sur PC, nous imaginons que ce sera une situation Days Gone, où Sony cherche simplement à maximiser ses profits.

