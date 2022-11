Rumeur : Ryan Gosling rejoint-il Marvel ?

MERVEILLE

Après avoir exprimé qu’il aimerait jouer à Ghost Rider, l’acteur de The Grey Man pourrait jouer le rôle du méchant. Va-t-il jouer aux côtés de Sebastian Stan dans Thunderbolts ?

©GettyRyan Gosling est sur le point de rejoindre Marvel après The Grey Man.

Chaque film du Univers cinématographique Marvel s’avère encore plus populaire que le précédent. C’est pourquoi les plus grandes célébrités de Hollywood Ils ne veulent pas être laissés pour compte du phénomène et petit à petit ils commencent à s’impliquer dans la franchise de super-héros. En ce sens, des personnalités telles qu’Angelina Jolie, Ethan Hawke ou Florence Pugh ont été intégrées à des projets récents. Maintenant, le tour pourrait être Ryan Goslingl’acteur qui a brillé cette année avec L’homme gris dans Netflix.

Le talent pour les films d’action de ce nominé aux Oscars est indéniable. Cependant, les rumeurs sur une approche de la société de Kevin Feige sont devenues encore plus fortes après avoir joué dans L’homme gris. Le motif? Le long métrage le plus cher de l’histoire du N rouge comptait parmi ses stars Chris Evans, l’interprète de Captain America dans le MCU. Ce n’est pas tout! Ses directeurs étaient Joe et Anthony Russoà la tête de productions comme Avengers : Fin de partie.

À partir de ses approches du monde des super-héros, les fans ont commencé à spéculer sur un éventuel ajout de Ryan Gosling à Marvel. Mais cette fois, il pourrait être beaucoup plus près de le confirmer. Le scooper Daniel Richtman -qui a fait des premières comme le retour de Willem Dafoe dans le rôle du Green Goblin- a assuré que l’acteur de La La Terre est envisagé par le studio de cinéma.

Il ne serait pas le seul : en ce moment, Marvel pourrait choisir entre Ryan Gosling et Alexandre Skarsgård pour un rôle donné. Il s’agit de « un méchant conflictuel et puissant » qui apparaîtra dans des éclairs. Le film est en développement dans le but de sortir en Juin 2024 et proposer une nouvelle équipe composée de Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Antonia Dreykov (Olga Kurlylenko), Red Guardian (David Harbour), Ava (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell) et Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Tout indiquerait que Ryan Gosling pourrait rejoindre ce casting prestigieux. Apparemment, son rôle sera celui de Sentinelle, un super-héros créé dans les années 2000 par l’écrivain Paul Jenkins, accompagné de l’artiste Jae Lee. À certaines occasions, Gosling a déclaré qu’il aimerait s’impliquer dans l’univers cinématographique Marvel, précisément dans le rôle de Cavalier fantôme. À l’époque, Kevin Feige s’était juré de se trouver une place dans la franchise. Sera-ce votre grande chance ?

