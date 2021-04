Rumeur: Resident Evil 8 Village: forme une trilogie avec RE7 et RE9 – ensuite plus de numérotation

Jusqu’à présent, nous ne savons pas grand-chose de l’intrigue Village de Resident Evil 8 sous-jacent. Il y a déjà une première démo qui nous montre cela avec une personne inconnue Château de Dimitrescu explorez et rencontrez les propriétaires, mais environ un mois avant le lancement officiel, Capcom garde toujours un grand secret sur ce qui se passe dans le village en contrebas du château.

Resident Evil 9 est-il la dernière ramification numérotée de la série?

Selon l’initié Golem crépusculaire fonctionnalité Resident Evil 7, « Resident Evil 8 » et le prochain « Resident Evil 9 » sont sur une histoire unique et cohérente avec un fil narratif continu. L’histoire de la trilogie a apparemment été conçue collectivement parce que ses trois cycles de développement étaient si proches les uns des autres.

En outre, l’initié dit que « Resident Evil 9 » est probablement le dernière entrée numérotée de la série et Capcom est sur le point d’abandonner sa nouvelle convention de dénomination. Il soupçonne que le développeur veut raconter des histoires plus ciblées et cohérentes avec un seul jeu, plutôt que d’avoir à planifier des fils narratifs plus larges qui couvrent plusieurs jeux.

(2/2) RE7> RE8> RE9 ont une histoire connectée et planifiée, car tous se sont retrouvés en développement rapprochés. Je soupçonne également que c’est la raison pour laquelle ils veulent passer au-delà des titres numérotés après RE9, pour raconter plus d’histoires autonomes plutôt que d’avoir à planifier des histoires à l’avance, mais c’est cool ici. – AestheticGamer alias Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 11 avril 2021

Bien sûr, ces informations sont toujours des rumeurs sur lesquelles Capcom n’a pas encore commenté publiquement. Cependant, le leaker a frappé la cible assez souvent dans le passé quand il s’agit de détails inédits sur une ramification de « Resident Evil ». Néanmoins, vous devez afficher ces informations avec prudence. « Resident Evil 9 » devrait apparaître dans quelques années. D’ici là, il reste encore assez de temps pour révéler les secrets de la prochaine partie de la série.

« Resident Evil Village » sortira le 7 mai 2021 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et le PC.