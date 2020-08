Rumeur PS5: la batterie du contrôleur DualSense dure 3 à 4 heures de plus que DualShock 4

On dit que le contrôleur DualSense est le PS5 au cours d’une durée de vie de la batterie nettement plus longue que ce n’est le cas avec le contrôleur DualShock. Ces informations proviennent d’un article de Reddit qui a depuis été supprimé, mais qui est maintenant apparu dans un autre fil de discussion. L’auteur de l’article original veut être en possession du contrôleur, car la preuve est une vidéo montrant comment il tient le DualSense entre ses mains.

Ergonomique et avec une plus longue durée de vie de la batterie

Plus précisément, l’article de Reddit indique que le Vie de la batterie du contrôleur DualSense apparemment moyen trois à quatre heures fonctionne plus longtemps que ce n’est le cas avec le contrôleur DualShock 4 sur la PS4.

Le pavé tactile est plus réactif et en cliquant, tandis que le D-Pad et les boutons principaux sont comparables à ceux du DualShock 4. Les déclencheurs L2 et R2 ont maintenant également un clic typique pour obtenir un meilleur retour du jeu.

Dans l’ensemble, le contrôleur DualSense est plus pratique et moins encombrant car il est de conception très ergonomique. Cela rend le contrôleur plus confortable que le contrôleur Xbox One à ses yeux. Le retour haptique et le microphone n’ont pas encore été essayés, mais on aimerait le faire plus tard.

