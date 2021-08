Rumeur: PS Plus septembre 2021 PS5, jeux PS4 divulgués avant la révélation officielle

Electronic Arts F1 2021 : Édition standard - PS5

Le jeu vidéo officiel du Formula One World Championship™ 2021 - « Braking Point », la nouvelle histoire passionnante. - Nouvelles façons de jouer : carrière pour deux joueurs et « vrai départ de saison » - Mon mode équipe - créez un pilote, choisissez un sponsor et un fournisseur de moteurs, prenez un coéquipier et participez à la 11e équipe sur le circuit. - Les stats de pilote ont soigneusement été élargies et il y a de nouveaux événements de service critiques pour l’équipe à gérer. - Course sur écran partagé pour deux joueurs. - Des options de course décontractées pour des courses sans stress et de nouvelles options d’expert qui donnent encore plus de contrôle aux joueurs expérimentés. - Mode carrière qui dure dix ans, y compris les nouveaux programmes de recherche et développement et de formation, ainsi qu’une nouvelle formation rapide. Formula 2™, le terrain d’entraînement ultime pour la F1, est également inclus avec des options pour des saisons courtes, moyennes et complètes, et des options pour le contenu saisonnier de 2020 et 2021*. - E-sport - zone de jeu pour les événements de qualification en ligne, les dernières nouvelles et la possibilité de voir les nouvelles courses F1® E-sport Challenger en Pro Series.