Rumeur: PS Plus s’agrandit avec le «  PlayStation Plus Video Pass  »

Quelque chose appelé « PlayStation Plus Video Pass » semble avoir fui sur le site officiel polonais de Sony – comme l’a repéré VGC. Une description maintenant supprimée de ce soi-disant Video Pass se lisait comme suit: « Un nouvel avantage disponible pour une durée limitée sur PlayStation Plus […] PS Plus Video Pass est un service d’essai actif du 22.04.21 au 22.04.22. L’avantage de l’abonnement est disponible pour les utilisateurs de PS Plus « . Intéressant.

Maintenant, on ne sait pas si ce sera une chose mondiale ou régionale – mais cela suggère que Sony cherche des moyens d’étendre PS Plus. Les abonnés au service reçoivent déjà une poignée de jeux «gratuits» chaque mois, ainsi que des remises exclusives via le PlayStation Store. Renforcer l’offre PS Plus nous semble une idée intelligente, d’autant plus qu’elle est toujours comparée au Xbox Game Pass.

En fait, nous avons récemment lancé un sondage ici sur le site demandant comment PlayStation devrait répondre au Game Pass susmentionné. 52% des lecteurs ont déclaré que Sony devrait simplement améliorer ses services d’abonnement existants, à savoir PS Plus et PS Now.

Seriez-vous heureux de voir que PS Plus inclut l’accès aux émissions de télévision et aux films? Abonnez-vous dans la section commentaires ci-dessous.