Rumeur: PS Plus juillet 2021 PS5, fuite de jeux PS4, mais les preuves sont fragiles

La gamme de jeux PlayStation Plus pour juillet 2021 a peut-être été divulguée avant la révélation officielle de la semaine prochaine. Selon un article maintenant supprimé sur le site allemand MyDealz (qui a été rapidement repéré par les utilisateurs de Reddit), la sélection de juillet comprend la version PS5 de A Plague Tale: Innocence, WRC 9 et Uncharted: The Lost Legacy. Si cela s’avère vrai, nous supposerions que WRC 9 est sur PS4.

MyDealz a divulgué des titres PS Plus dans le passé, donnant un poids bien nécessaire à cette rumeur. De plus, la rumeur disait que A Plague Tale: Innocence faisait partie du service d’abonnement de Sony avant même que le port PS5 ne soit annoncé. Lorsqu’il a été confirmé, il a également obtenu une date de sortie le 6 juillet – le même jour que les jeux PS Plus de juillet seront supprimés.

pourtant, des témoins sur Reddit disent que le message en question avait l’air faux. Et donc nous nous retrouvons avec quelque chose qui semble légitime, mais il n’y a aucune preuve concrète pour le soutenir. Il vaut peut-être la peine de surveiller pour voir si cette même sélection apparaît ailleurs.

Quoi qu’il en soit, nous pensons que ce serait une offre PS Plus solide, mais êtes-vous d’accord ? Nous découvrirons que c’est la vraie affaire mercredi, mais d’ici là, mettez de l’espoir dans la section commentaires ci-dessous.