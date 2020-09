Rumeur: Possible ramification Uncharted prévue pour la PlayStation 5 via Sully

La série d’action-aventure à succès Inexploré by Naughty Dog exclusivement pour PlayStation jouit d’une grande popularité depuis des années.

Le premier film hollywoodien de la série de jeux à succès est en cours de production Homme araignée– L’acteur Tom Holland en tant que jeune aventurier Nathan Drake. Pendant ce temps, la série de jeux continue après le dernier publié Uncharted 4: La fin d’un voleur et la ramification Uncharted: l’héritage perdu à partir de 2017 arrivent.

Pendant ce temps, le PS5 un nouveau Console nouvelle génération à cela pour un possible Uncharted 5 devrait offrir des possibilités nouvelles et inimaginables de l’expérience de jeu. Cependant, le studio se retient toujours avec l’annonce d’un autre volet de la série.

Une ramification inconnue de Sully est-elle prévue?

Maintenant, les premières rumeurs circulent sur une éventuelle nouvelle ramification du jeu à succès. Selon un utilisateur anonyme dans 4Chan-Forum (via Reddit), Naughty Dogs développerait un nouveau jeu dans la série.

Cependant, le titre ne concerne pas Nathan Drake, mais se concentre plutôt sur son mentor et favori du public Victor « Sully » Sullivan. En conséquence, le titre du jeu devrait Souiller et sont déjà à un stade assez avancé. L’un est censé être prévu Sortie fin 2021 au plus tôt, probablement début 2022.

Sully obtient-il son propre jeu de la série Uncharted? © Sony

Ce n’est pas non plus le cas pour la mise en œuvre Le dernier d’entre nous 2-Studio Naughty Dog principalement responsable, plutôt un nouveau studio aidera à développer le jeu, qui, selon la source anonyme, également d’autres marques Sony telles que sucker Punch prise en charge. L’utilisateur lui-même qui distribue les nouvelles non encore confirmées devrait travailler pour Sucker Punch et sur cette nouvelle ramification d’Uncharted.

Cependant, la rumeur doit être traitée avec une extrême prudence, car l’information n’a pas encore été officiellement confirmée. Il reste à voir s’il y a vraiment quelque chose dans le nouveau jeu Sully.

En attendant, nous pouvons nous attendre à notre première aventure cinématographique sur les débuts du jeune Nathan Drake. À propos, son mentor Sully est joué par la star d’action Mark Wahlberg. Le travail cinématographique a également lieu en Allemagne. La sortie au cinéma est prévue pour l’été 2021.

