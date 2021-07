Rumeur: PES 2022 sera « correctement gratuit et changera vraiment les choses »

La nouvelle génération Pro Evolution Soccer Le jeu pourrait être un départ massif pour le simulateur de football, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles la série pourrait être sur le point de devenir « correctement gratuite ». Konami a, au cours des dernières années, publié PES Lite comme alternative gratuite au jeu principal, qui se concentre sur l’alternative Ultimate Team de la franchise, MyClub. L’implication ici est que PES 2022 ira au-delà de cela.

Le mot vient d’un podcast de VGC, dans lequel le rédacteur en chef Andy Robinson a fait allusion à l’éditeur japonais « en train de vraiment changer les choses » avec le titre de cette année. Il n’a pas développé davantage – et n’a pas précisé de source, a juste noté que c’était ce qu’il avait entendu – mais cela représenterait certainement un changement sismique pour la série et les jeux de sport en général.

Dans un mouvement sans précédent, PES a pris une année sabbatique avec eFootball PES 2021 : Mise à jour de la saison, publiant effectivement une actualisation de la liste tout en se concentrant sur la transition vers l’Unreal Engine en coulisses. Le passage au free-to-play pourrait être une préoccupation pour les fidèles de la franchise, qui ont appris à aimer Master League et les autres modes solo principaux de la série. Comment seront-ils monétisés si la rumeur est vraie ?

La FIFA domine évidemment l’espace de jeu de football, et PES a été contraint de supprimer une poignée de licences officielles. Mais beaucoup pensent que le gameplay est supérieur aux efforts de Konami, avec une physique de balle plus précise et une intelligence artificielle réaliste. Récemment, il a publié une version bêta approximative pour tester le netcode en ligne du nouveau jeu, mais une révélation complète est prévue plus tard ce mois-ci.