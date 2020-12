Rumeur: nouvelle Apple TV prévue avec davantage l’accent sur les jeux

Il y a eu des spéculations sur une nouvelle Apple TV depuis longtemps, cela pourrait être si loin dans l’année à venir: Apple veut soi-disant donner à sa boîte de streaming une télécommande améliorée et un processeur plus puissant – et se concentrer encore plus sur les jeux.

Du moins, c’est ce que rapporte Mark Gurman de Bloomberg. Apple veut affiner l’accent sur le jeu avec une nouvelle Apple TV, dit-on. Un nouveau contrôleur dédié pour l’Apple TV devrait aider, mais son apparence et ses fonctionnalités sont toujours ouvertes. Dans le même temps, la boîte de streaming recevra un nouveau processeur et une télécommande améliorée, ce qui, selon Gurman, résoudra certains problèmes. Cependant, pour rester compétitif sur le long terme, il estime qu’une nouvelle Apple TV doit faire un bond encore plus grand.

Nouvelle Apple TV 2021 avec puce A12 ou A14?

Il y a quelque temps, un fuyard nommé « Fudge » affirmait sur Twitter qu’une nouvelle Apple TV serait équipée de puces A12 et A14 pour offrir de meilleures performances. Cependant, on ne sait pas si Apple décidera finalement d’un chipset – ou s’il apportera deux modèles différemment puissants sur le marché. Cependant, si le service payant Apple Arcade devait être renforcé, des jeux de type console aideraient certainement. Dans le même temps, la capacité de stockage sera probablement plus élevée, passant actuellement de 32 et 64 Go à 64 et 128 Go.

Gurman ne donne pas non plus de date de sortie exacte. Après tout, la génération actuelle, l’Apple TV 4K, est sortie il y a plus de trois ans. Il serait donc temps d’effectuer une mise à jour appropriée – et cela pourrait enfin se produire en 2021.