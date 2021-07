Rumeur: Mocap pour le prochain jeu Spider-Man a commencé

Cela n’a pas encore été annoncé ni même taquiné, mais nous savons tous qu’un nouveau Spider-Man de Marvel se produit à un moment donné. En fait, les prolifiques Insomniac Games pourraient y travailler en ce moment – ​​et c’est de cela qu’il s’agit dans cette histoire.

Plus tôt cette semaine, l’acteur de Miles Morales, Nadji Jeter, a posté une photo de lui sur Instagram, portant une combinaison de capture de mouvement. Le message a été supprimé peu de temps après, mais pas avant que les fans ne commencent une nouvelle vague de spéculations sur une suite de Spidey.

Bien sûr, il est tout à fait possible que Jeter travaille sur autre chose – ou il se pourrait même qu’il s’agisse d’une vieille photo. Mais avouons-le : c’est Probablement le prochain jeu Spider-Man. Il est juste de supposer qu’une suite a été éclairée il y a longtemps – après la fin du développement de Spider-Man de Marvel – et Spider-Man de Marvel: Miles Morales est plus une extension autonome qu’un suivi à part entière.

Dans tous les cas, nous avons hâte de voir ce que Insomniac Games fera avec le prochain opus, surtout maintenant qu’il est encore plus familier avec le matériel PlayStation 5.