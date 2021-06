Rumeur : l’extension autonome Ghost of Tsushima sera annoncée lors du prochain événement PlayStation

Voici une rumeur juteuse que vous allez voir partout très prochainement : Ghost of Tsushima, l’excellente exclusivité PlayStation 4 en monde ouvert lancée l’année dernière, obtient apparemment une extension autonome. Intitulé Ghost of Ikishima, il se déroulera censément sur les îles japonaises d’Iki, situées au sud de Tsushima, juste au large des côtes du Japon continental. Le mot est qu’il est sur la bonne voie pour lancer cette année.

Le fantôme d’Ikishima sera, Apparemment, figure dans la prochaine vitrine de Sony. Il y a des suggestions selon lesquelles cette vitrine se produira dans un proche avenir.

Il est indéniable que tout cela semble plus que faisable. Le développeur de Ghost Sucker Punch a déjà publié des extensions charnues, avec inFAMOUS 2 obtenant Festival of Blood et inFAMOUS: Second Son obtenant First Light. De plus, ces titres autonomes plus petits ne sont que quelque chose que Sony fait de nos jours. Uncharted: The Lost Legacy et le plus récent Marvel’s Spider-Man: Miles Morales viennent immédiatement à l’esprit.

Pendant ce temps, les rumeurs d’un état des lieux estival tourbillonnent depuis des semaines, et ce serait évidemment une annonce clé.

Mais il y a le problème : tout ce que nous avons à faire pour le moment en termes de preuves, ce sont quelques tweets du fondateur de XboxEra @Shpeshal_Nick, et une poignée de tweets d’autres comptes « initiés ». En tant que tel, nous hésitons à accorder trop d’importance à cette rumeur jusqu’à ce qu’elle soit corroborée davantage, même si, encore une fois, cela semble parfaitement plausible (c’est pourquoi nous écrivons à ce sujet pour commencer).

Que pensez-vous de cela? Souhaitez-vous voir une extension autonome de Ghost of Tsushima ? Faites glisser le sang de votre lame dans la section commentaires ci-dessous.