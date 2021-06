Rumeur: le jeu Dead Space non annoncé est une «réimagination», pas une suite

Il semble qu’un renouveau de la franchise Dead Space soit définitivement sur les cartes alors que de plus en plus de sites présentent des informations relatives au projet rumeur. D’abord rapporté par l’écrivain de Games Beat Jeff Grubb, Eurogamer a corroboré l’affirmation en déclarant que les informations correspondent à ce que le média a entendu. Maintenant, Gematsu a présenté une friandise encore plus juteuse. Le nouveau titre Dead Space d’EA Motive sera une « réimagination » plutôt qu’une suite de la trilogie originale.

Sal Romano, propriétaire du point de vente, a déclaré: « Gematsu a également entendu dire séparément qu’un renouveau de Dead Space est en préparation chez Motive, qui serait une réimagination plutôt qu’une suite de la trilogie existante. » Si l’affirmation est vraie, cela ouvre de nombreuses nouvelles possibilités pour ce que pourrait être cette nouvelle entrée. Nous supposons qu’il s’en tiendra au format d’horreur de survie à la troisième personne, mais y aura-t-il des personnages de retour ou un tout nouveau casting? Tant que le découpeur plasma fera son retour, nous pensons que tout ira bien, cependant.

Ce nouveau jeu Dead Space est censé être annoncé lors d’EA Play le mois prochain le 22 juillet 2021, nous avons donc quelques semaines à attendre avant de le voir par nous-mêmes. Dans quelle nouvelle direction pensez-vous que cette réimagination amènera la série? Spéculer dans les commentaires ci-dessous.