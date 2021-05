Rumeur: la sortie de Radiant Diamond et de Shining Pearl sera bientôt révélée dans Pokémon Event

Avant le E3 le mois prochain sera probablement un nouvel événement Pokémon diffuser. Cela taquine maintenant un fuyard bien connu et dit également que nous serons alors la date de sortie des nouveaux remakes de Switch. Diamant brillant et perle brillante attendu.

Rumeur: un nouveau numéro de Pokémon Presents sortira début juin

Le fuyant Kelios, qui avait déjà correctement prédit un certain nombre d’annonces sur les monstres de poche emblématiques, en promet une nouvelle Édition Pokémon Presents Pour début juin. L’événement doit être diffusé avant l’E3 et le Date de sortie les Remakes de diamants et de perles comme Pokémon Unite faire apparaître. On peut également s’attendre à plus de surprises.

Dw, et oui, Pokémon présente à venir début juin pour annoncer la sortie de Pokémon UNITE, la date de sortie de BDSP, etc. – Kelios (@KeliosFR) 16 mai 2021

Le prochain numéro de Pokémon Presents serait alors probablement en dehors du E3 run et nintendo the box pour d’autres annonces pendant le grand E3-Direct la gauche. Si Pokémon Legends: Arceus apparaîtra dans l’événement présumé ou dans le flux E3 de Nintendo, l’initié ne fournit aucune information.

Les événements Pokémon sont souvent diffusés à ce moment

Déjà ces dernières années ont toujours été en mai ou juin diffuser au moins une présentation «Pokémon». Le fait qu’un tel événement soit en préparation pour juin 2021 peut donc être considéré comme probablement être considéré.

Diamant brillant et perle brillante: sortie plus tard cette année

Diamant brillant et perle brillante ont été réalisés plus tôt cette année officiellement révélé. Ce sont les remakes de Sinnoh pour Commutateur Nintendo. Les anciens titres Nintendo DS brillent d’une nouvelle splendeur et devraient apparaître à la fin de cette année. Il ne nous restera plus qu’à attendre début juin pour que la date de sortie exacte soit annoncée. Nous vous tiendrons au courant.