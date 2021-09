Rumeur: La collection PC Uncharted est probablement réelle, mais l’image divulguée semble fausse

Les fans de PlayStation devront s’habituer à l’idée que Sony publie des jeux propriétaires sur PC. C’est comme ça que les choses se passent, maintenant. Après le lancement réussi d’Horizon Zero Dawn et de Days Gone sur Steam et Epic Games Store, Sony a doublé cette initiative. La maison de portage PC Nixxes fait désormais partie des PlayStation Studios et aidera les équipes de développement de Sony à convertir leurs titres pour les ordinateurs personnels. Alors, quelle est la prochaine étape de la liste pour faire le saut ? Cela pourrait bien être Uncharted.

Une image a frappé 4chan, de tous les lieux, révélant apparemment l’existence d’une collection de jeux Uncharted pour PC. Vous pouvez voir cette image ici, même si nous insistons sur le fait qu’il s’agit très probablement d’un faux. L’image fusionne l’art clé d’Uncharted 4: A Thief’s End et de la collection Nathan Drake pour quelque chose apparemment appelé Uncharted: The Naughty Dog PC Collection, qui ne semble pas très accrocheur. Il comprendrait Drake’s Fortune, Among Thieves, Drake’s Deception, A Thief’s End et The Lost Legacy. L’image suggère également que l’annonce officielle aura lieu le 6 septembre, avec une date de sortie le 7 décembre 2021.

Encore une fois, nous ne sommes pas convaincus que l’image elle-même soit légitime, car il pourrait facilement s’agir d’un faux simulé par, eh bien, n’importe qui. Cependant, une collection Uncharted pour PC a beaucoup de sens, étant donné que toutes les entrées susmentionnées sont sur PS4 sous une forme ou une autre et Sony a suggéré que les titres plus anciens passeront d’abord sur PC. De plus, pourquoi Sony ne voudrait-il pas stimuler plus de ventes dans une franchise dormante mais populaire ? Bien que la « fuite » de 4chan ne soit probablement pas réelle en soi, ne soyez pas surpris si un projet similaire est annoncé à l’avenir.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant au fur et à mesure des changements. Que pensez-vous de ceci? Sony prépare-t-il une collection Uncharted pour PC ? La fuite est-elle réelle ou fausse ?