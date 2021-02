Rumeur: Konami va sous-traiter les adresses IP de Metal Gear Solid et Castlevania

Dans une affirmation qui s’appuie sur les commentaires faits plus tôt par Bloober Team selon lesquels elle travaille sur un nouveau jeu d’horreur avec un « éditeur de jeux très célèbre », Video Games Chronicle a mis à jour son histoire en affirmant que l’éditeur japonais Konami prévoit d’externaliser son Metal Gear Solid et des franchises Castlevania pour d’autres développeurs. Toutes les nouvelles entrées dans les deux séries sont dans des années pour l’instant, mais les patrons de la société seraient plus ouverts à l’idée de laisser des équipes externes travailler sur les IP suite aux mauvaises performances de Metal Gear Survive et Contra: Rogue Corps.

VGC déclare que ce changement de cœur est ce qui a permis à la franchise Silent Hill d’être développée par un « développeur japonais de premier plan ». Le site ne réfute pas carrément les spéculations autour de Bloober Team travaillant également sur une nouvelle entrée dans la série survival horror, suggérant plutôt que deux titres pourraient être en production. L’un d’eux doit être révélé cet été.

