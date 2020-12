Rumeur: Jones devrait avoir une chance de titre contre les vainqueurs de Miocic Ngannou

Les espoirs de Jon Jones pourraient se réaliser. Le champion de longue date des poids lourds légers pourrait devenir un champion dans son premier combat contre les poids lourds. Comme le rapporte Ariel Helwani d’ESPN, citant les décideurs de l’UFC, le plan est que Jones se batte contre Stipe Miocic ou Francis Ngannou cet été.

« C’est l’affaire: l’UFC veut que Stipe Miocic défende son titre des poids lourds contre Francis Ngannou en mars », a déclaré Helwani. «Le fait est que les responsables de l’UFC ont récemment rencontré Miocic pour cerner le combat pour le titre. Ce n’est pas encore fini, mais c’est définitivement le souhait de la ligue. Dans un monde parfait, le vainqueur défendrait le titre contre Jones cet été. «

Cependant, Helwani a souligné que Micoic en particulier n’avait pas été un combattant particulièrement actif ces dernières années. Depuis qu’il a perdu sa ceinture face à Daniel Cormier en 2018, il n’a été dans la cage qu’à deux reprises, les deux fois contre « DC ». Un retour rapide après avoir défendu le titre contre Ngannou est plutôt absurde. Si Ngannou remportait le titre lors du match revanche, peut-être même prématurément, les plans de l’UFC pourraient être mis en œuvre. Le Camerounais se plaint publiquement depuis longtemps qu’il entre trop rarement dans la cage.

Déjà cette année, il y avait de brèves rumeurs d’un combat contre Jones, mais elles se sont rapidement effondrées après que le champion de longue date et l’UFC ne soient pas parvenus à s’entendre sur une amélioration du contrat. En conséquence, Jones a abandonné son titre des poids lourds légers un peu plus tard et a annoncé un changement de catégorie de poids.

