Rumeur : Henry Cavill apparaîtrait en tant que Superman dans Black Adam

Bandes dessinées DC

Le retour tant attendu d’Henry Cavill en tant que Superman dans l’univers étendu de DC pourrait se produire dans Black Adam si ces rumeurs sur l’acteur sont vraies.

©IMDBSuperman et Black Adam

Henry Cavill joué Superman dans le Univers étendu DC dans les films Homme d’acier, Batman contre Superman et les deux versions alternatives de Ligue des Justiciers avec le flop du film de Joss Whedon et le film de Zack Snyder sorti en hbo max devenir l’un des grands représentants du genre super-héros. Depuis lors, Superman a été utilisé dans Shazam Oui pacificateur mais sans montrer son visage.

Beaucoup supposaient que Henry Cavill il ne reviendrait plus jamais pour jouer à l’homme d’acier même s’il a dit dans le passé qu’il avait le costume suspendu dans le placard prêt à repartir dans les cieux Univers étendu DC. Cela ne semblait pas être le destin de l’interprète, du moins jusqu’à ce que la fusion Warner/Discovery intervienne et que le dirigeant David Zaslav souligne l’importance de ce personnage dans sa stratégie.

Puis les spéculations ont commencé : est-ce qu’il revient ? Henry Cavill comme Superman ou y a-t-il un autre acteur prêt à jouer le super-héros ? Des noms comme Alan Richsonl’imposant interprète qui dans Première vidéo joue le militaire Jack Reacher. Cependant, tout s’est avéré infondé et Cavill semble être la véritable cible pour continuer son chemin dans le Univers étendu DC.

Superman et Black Adam ensemble sur grand écran ?

maintenant le milieu Geekosité prévu que Henry Cavill reviendrait en tant que Superman dans une scène post-générique du film imminent Adam noirProtagonisée par Dwayne Johnsonqui est également producteur de cette livraison et serait l’un des grands promoteurs pour que son ami Cavill continue dans le rôle du Dernier Fils de Krypton dans la marque qui a également un défenseur du personnage avec l’exécutif David Zaslav.

La vérité est que le Univers étendu DC est en pleine révolution grâce à la gestion de Découverte Warner et des films comme Shazam ! Fureur des Dieux Oui Aquaman et le royaume perdu ont apparemment été retardés « les améliorer » tout comme l’homme fort de l’entreprise l’a dit. Les retours de Henry Cavill comme surhomme et Ben Affleck comme Batman ainsi que le remplacement de ce qu’on appelle SnyderVerse.

Adam noir présentera le Société de justice d’Amérique et met en vedette Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Odelya Halevi, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell, entre autres. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra à partir de scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le film tant attendu produit par Warner Bros. sortira dans les salles du monde entier le 20 octobre 2022 prochain.

