Rumeur: GTA 5 étendu et amélioré fonctionnera à 4K, 60 images par seconde sur PS5

Gigabyte PC Gamer Aether idéal pour GTA V/Apex Legends 144 Fps-1080P ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING Wi-Fi (Compatible uniquement avec les 10th gen) Corsair K60 R

PC Gamer Aether Intel Core I5-10600KF 6c12t 4.8Ghz Ballistix 2X8 3600Mhz SSD WD SN550 1 To NVME Gigabyte GTX 1660 Ti 6 Go Personnalisable PC Gamer Aether Pc Gamer Aether Pc Gamer entré de gamme Ultrapuissant pour faire tourner tous les jeux E-sport à plus de 144FPS en Medium-Settings, par exemple : Fornite - Leaguo of legends - Valorant - Rocket League - Overwatch. Bien évidemment, il fera aussi tourner les jeux comme GTA V, Call Of Duty Warzone, ARK: Survival Evolved, l'Assassin's Creed ou même Cyberpunks 2077 à plus de 30FPS!!! Valorant 1080P High-settings: En moyenne de 180 FPS Call Of Duty Warzone 1080P High-settings: En moyenne de 70 FPS Fortnite 1080P High-settings: En moyenne de 90 FPS Flight simulator 2020 1080P Auto-settings: En moyenne de 30 FPS