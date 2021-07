Rumeur: Future Dead Space Title est en fait un remake avec un nouveau contenu

Le journaliste bavard Jeff Grubb a jeté un nouvel éclairage sur la rumeur du jeu Dead Space qui devrait être annoncé lors d’EA Play plus tard ce mois-ci, suggérant que le projet est en fait plus un remake qu’une réimagination. C’est ainsi que Gematsu a décrit le titre actuellement non annoncé la semaine dernière, en contradiction avec les propres affirmations de Grubb. Il pense que le jeu sera un remake avec des visuels modernes et de nouvelles mécaniques inspirées des entrées ultérieures de la série d’horreur.

Comparé aux récents remakes Capcom de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, il peut « utiliser le jeu original comme base solide » avant de se diversifier. Compte tenu des divers rapports publiés sur cette rumeur d’espace mort, nous vous suggérons de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier en termes de calibrage des attentes. Peut-être que c’est un remake, peut-être que c’est un redémarrage qui ne ressemble en rien au premier jeu. Tout ce que nous pensons pouvoir dire avec une certaine confiance à ce stade, c’est qu’un jeu nommé Dead Space sera confirmé plus tard ce mois-ci. Pour rappel, EA Play a lieu le 22 juillet 2021.