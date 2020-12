Rumeur folle: la voiture Apple arrivera-t-elle déjà en 2021?

La légendaire Apple Car a enflammé l’imagination de nombreux fans d’Apple pendant de nombreuses années – et maintenant, tout pourrait aller très vite. Le véhicule autonome d’Apple sera sur la route dès l’année prochaine.

C’est du moins ce que rapporte le journal industriel taïwanais Economic Daily News (via MacRumors), citant des responsables non spécifiés de fabricants taïwanais. Ils se prépareraient déjà à accélérer la production de composants pour l’Apple Car au plus tôt au deuxième trimestre 2021.

Les experts de l’industrie sont plus susceptibles de s’attendre à une sortie entre 2023 et 2025

Apple a déjà testé plusieurs dizaines de prototypes dans les rues de Californie, a-t-il déclaré. Bien que la plupart des observateurs – tout comme le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo – s’attendent plutôt à une sortie entre 2023 et 2025, selon le directeur d’un grand fabricant taïwanais, Apple vise un lancement en septembre 2021.

Le projet Apple Car encore à ses débuts

Ce calendrier ambitieux doit cependant être apprécié avec beaucoup de prudence, en particulier en période de pandémie mondiale. Selon un précédent rapport de Digitimes, Apple n’est que dans des pourparlers préliminaires avec les fournisseurs automobiles, ce qui signifie que le projet Apple Car en est encore à un stade très précoce. En collaboration avec le fabricant de puces TSMC, Apple travaille actuellement sur une puce pour les voitures autonomes.

On rapporte depuis des années qu’Apple développe une voiture autonome avec une intelligence artificielle et des technologies de conduite autonome – mais officiellement Apple fait profil bas, comme d’habitude. Tout récemment, selon Mark Gurman de Bloomberg, responsable de l’intelligence artificielle chez Apple John Giannandrea, qui a pris la direction du projet.

Étant donné que de nombreux modèles de voitures sont souvent annoncés des années à l’avance, Apple pourrait en fait être en mesure de prévisualiser la voiture Apple en 2021 – mais ne la commercialiser que des années plus tard.