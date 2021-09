Rumeur: Destruction AllStars Dev au volant pour le nouveau jeu Twisted Metal

Le développeur de Destruction AllStars, Lucid, travaillerait sur un nouveau titre Twisted Metal, selon des sources de VGC. Les rumeurs d’une renaissance du Twisted Metal circulent depuis un certain temps, et sur le papier, cela semble parfait.

Soi-disant, le nouveau jeu coïncidera avec l’émission télévisée Twisted Metal récemment annoncée, ce qui est également tout à fait logique. Ladite adaptation télévisée est apparemment prévue pour 2023, il convient de le noter.

Les potins ne s’arrêtent pas là, cependant. Une source dit à VGC que le Twisted Metal redémarré adoptera un modèle free-to-play, et encore une fois, tout semble s’additionner. Vous vous souvenez peut-être que Destruction AllStars, une exclusivité PlayStation 5, devait à l’origine être une version à prix plein avant d’être transformée en un cadeau PlayStation Plus – et nous redoutons de penser à quel point il aurait été mal reçu s’il avait été lancé à 60 €, ou 70 €.

Cela pourrait bien être la deuxième chance de Lucid de créer un hit. VGC écrit: « Malgré le mauvais accueil réservé à AllStars, Lucid a un long pedigree dans le genre des courses et on lui fait confiance pour faire du bon travail avec Twisted Metal, nous a-t-on dit. »

Pensez-vous qu’il y a du potentiel dans un nouveau Twisted Metal ? Parlons-en dans la section commentaires ci-dessous.