Rumeur DCEU: «  The Flash  » introduira une nouvelle Wonder Woman dans les films

Batman et Superman sont peut-être historiquement les super-héros les plus populaires de DC Comics. Après tout, les deux ont dirigé d’innombrables films au fil des ans. Pourtant, grâce à 2017 Wonder Woman, la troisième figure de l’emblématique Trinity of Heroes de DC est devenue la plus aimée. Une nouvelle rumeur prétend que l’univers étendu DC (DCEU) pourrait ajouter une nouvelle Wonder Woman à Gal Gadot.

Gal Gadot lors de la première mondiale de «Wonder Woman» | CHRIS DELMAS / AFP via Getty Images

« The Flash » emmènera le DCEU dans une direction très radicale en 2022

Le DCEU a fait face à un début un peu difficile après la coupe théâtrale de Ligue de justice n’a pas répondu aux attentes. Cependant, la franchise a été corrigée en grande partie avec des projets solo comme Aquaman, Shazam!, et le prochain Wonder Woman 1984. Maintenant, Warner Bros tentera une autre chance créative avec le film solo tant attendu Le flash en 2022.

Les fans s’attendent à ce que le film – qui met en vedette Ezra Miller en tant que héros titulaire – serve de redémarrage en douceur pour le DCEU. Après tout, il s’inspire des bandes dessinées ‘ Point de rupture scénario, qui a servi un objectif similaire. Dans Le flash, Michael Keaton fera revivre sa version classique de Batman des films réalisés par Tim Burton. Et maintenant, une nouvelle Wonder Woman peut également être à bord.

Une nouvelle rumeur pourrait voir un visage familier revenir en tant que Wonder Woman

Les détails de l’intrigue concernant The Flash sont restés assez flous. À ce stade, les fans ne savent pas si Barry Allen de Miller voyagera vers une autre chronologie ou un univers parallèle. Cependant, selon The Vulcan Reporter (via ComicBookMovie.com), Warner Bros.est intéressé à introduire une nouvelle version de Wonder Woman. Et ils envisagent Lynda Carter elle-même.

Carter a joué de façon mémorable à la télévision Wonder Woman de 1975 à 1979. Et jusqu’à Gadot, la sienne était la version live-action définitive du personnage. Si Batman de Keaton est sur le point de réapparaître, il est logique que Carter fasse revivre sa version de Diana Prince. Peut-être que les héros plus âgés de Keaton et Carter seront même issus de la même chronologie ou du même univers. Seul le temps (voyage) le dira.

Lynda Carter reprendra-t-elle vraiment son rôle de Diana Prince 40 ans plus tard?

Jusqu’à ce que Warner Bros.ou Carter le confirme, son casting potentiel devrait cependant être pris avec un grain de sel important. Avec Le flash introduire le multivers dans le DCEU, tout est possible. Les fans ne devraient donc pas supposer qu’aucune rumeur ou spéculation n’est encore vraie. Cependant, Diana Prince de Carter serait un ajout intelligent au film, compte tenu des circonstances.

La réalisatrice Patty Jenkins a déjà révélé qu’elle n’était pas intéressée par l’aspect de l’univers partagé du DCEU. Donc, apporter Carter comme une version alternative du personnage pour Le flash évite d’avoir à inclure beaucoup Gadot dans le projet. L’histoire originale de Flashpoint emmène Wonder Woman dans des endroits sombres, ce qui serait amusant de voir Carter jouer.

Wonder Woman 1984 sort en salles et HBO Max le 25 décembre 2020.