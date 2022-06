rumeur confirmée ? Seul l’iPhone 14 Pro pourrait recevoir la puce A16

Une rumeur circule depuis un certain temps selon laquelle les nouveaux modèles d’iPhone 14 seront livrés avec des puces différentes. Alors que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seraient équipés de la nouvelle puce bionique A16, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max ne pourraient obtenir que la puce A15 du prédécesseur. Un nouveau rapport semble confirmer cette rumeur.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a laissé entendre en mars que seuls les modèles d’iPhone 14 Pro pourraient être équipés de la dernière puce d’Apple, l’A16 Bionic. Selon lui, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max devraient également recevoir la puce A15. Un rapport de l’institut d’études de marché chinois TrendForce confirme désormais les informations de Kuo.

Apple poursuit-il une nouvelle stratégie commerciale avec les différentes puces ?

Le rapport TrendForce porte principalement sur l’analyse du marché des smartphones au premier trimestre 2022. Cependant, il mentionne également les modèles d’iPhone 14 qui sortiront cet automne. Contrairement au passé, les derniers processeurs ne seront utilisés que dans la série Pro, indique-t-il. TrendForce soupçonne une stratégie commerciale adaptée derrière cette décision. Avec la hausse de l’inflation, le comportement d’achat des utilisateurs évolue. La nouvelle stratégie d’Apple rend la série iPhone 14 plus attrayante pour davantage d’acheteurs, indique le rapport.

De l’ancien au nouveau : l’iPhone 14 aura-t-il encore une « nouvelle » puce ?

Cependant, comme le note le site Web 9to5Mac, la majorité des acheteurs d’iPhone ne se rendent peut-être même pas compte que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max ont une puce plus ancienne. Parce qu’Apple a une stratégie intelligente lorsqu’il s’agit de nommer ses propres puces. Le site Web cite la puce M1 comme exemple. Il s’agit essentiellement d’une puce A14 améliorée avec plusieurs cœurs CPU et GPU. Apple aurait pu appeler cette puce A14X, trouve 9to5Mac. Mais M1 sonne comme quelque chose de complètement nouveau.

Il existe actuellement deux versions de la puce A15, une avec 4 Go de mémoire et quatre cœurs GPU de l’iPhone 13 et une autre avec 6 Go de mémoire et cinq cœurs GPU de l’iPhone 13 Pro. Étant donné que tous les modèles d’iPhone 14 auront 6 Go de mémoire, 9to5Mac suppose que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max obtiendront la variante A15 de l’iPhone 13 Pro – éventuellement avec un nouveau nom pour la puce.