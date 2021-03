Rumeur: Call of Duty revient à la Seconde Guerre mondiale pour le match de cette année

Selon les rapports de Modern Warzone, qui ont été vérifiés par des sources Eurogamer, la franchise Call of Duty reviendra dans les tranchées alors que la tranche de cette année se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Sledgehammer Games est l’équipe derrière ce qu’on appelle Call of Duty WW2: Vanguard. Les deux sites sont en désaccord sur ce que le cadre impliquera, cependant, avec Modern Warzone suggérant que « le jeu entier se déroule dans une chronologie alternative où 1945 n’était pas la fin de la Seconde Guerre mondiale ». Eurogamer, quant à lui, estime que l’entrée actuellement inopinée restera traditionnelle. Nous sommes sûrs que ce détail important sera clarifié une fois le jeu révélé.

Si le rapport est vrai, alors Call of Duty WW2: Vanguard marquera la première fois que Sledgehammer Games dirigera la production d’une entrée dans la franchise Activision depuis 2017. Le studio était censé travailler en tandem avec Raven Software pour produire ce qui est devenu connu comme Call of Duty: Black Ops Cold War de l’année dernière, mais ce plan a été abandonné pour que Treyarch puisse prendre le relais. Sledgehammer Games avait précédemment publié Call of Duty: WWII et Call of Duty: Advanced Warfare, qui avaient tous deux été bien accueillis à l’époque.

La confirmation d’Activision n’arrivera probablement pas avant quelques mois – les titres Call of Duty sont généralement annoncés vers le mois de mai – mais étant donné qu’Eurogamer partage avec précision les détails de la série depuis des années maintenant, vous pouvez placer une bonne confiance dans ce rapport. .

Êtes-vous enthousiasmé par un retour à la Seconde Guerre mondiale ou espériez-vous un cadre différent? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.