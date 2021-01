Rumeur: "Battlefield 6" devient un redémarrage, apporte des batailles à 128 joueurs

Officiellement, on sait peu de choses sur « Battlefield 6 ». Un initié bien connu de l’industrie a maintenant résumé plusieurs rumeurs qu’il a entendues dans une vidéo YouTube. Apparemment, le nouveau « Battlefield » est censé être un redémarrage de la série. De plus, le jeu devrait prendre en charge jusqu’à 128 joueurs dans certains modes.

Dans sa nouvelle vidéo, Tom Henderson parle du prochain jeu « Battlefield » pendant près de 15 minutes. Henderson est en fait mieux connu pour ses fuites de Call of Duty, mais il connaît également très bien les autres jeux – comme « GTA 6 ». De nombreuses demandes de fans sur Twitter à propos de « Battlefield 6 » l’ont poussé à partager ses connaissances sur la dernière partie du jeu de tir avec la communauté.

« Battlefield 6 » est un redémarrage basé sur « Battlefield 3 »

Tout d’abord, Henderson précise que la nouvelle partie ne s’appellera peut-être même pas « Battlefield 6 ». Car l’éditeur EA et le développeur DICE doivent prévoir un redémarrage progressif de la série, similaire à Activision avec « Call of Duty: Modern Warfare ». En théorie, la partie la plus récente pourrait simplement s’appeler « Battlefield ».

Le cadre du jeu doit être moderne, similaire à « Battlefield 3 ». Henderson explique que le jeu était généralement très inspiré par le favori des fans « Battlefield 3 ».

Multijoueur à 128 joueurs, assistance de dernière génération et bataille royale

Comme d’habitude, le gameplay du nouveau « Battlefield » se concentrera sur des batailles épiques au lieu de petites escarmouches. Selon les informations de l’orateur, le jeu de tir multijoueur devrait proposer des modes de jeu dans lesquels 128 joueurs s’affrontent sur la carte. Les grandes cartes sont un must.

Comme Henderson le rapporte plus loin, le prochain « Battlefield » apparaîtra sur PS5, Xbox Series X et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Cependant, seules les versions pour la génération actuelle de console et le PC proviennent de DICE. Un autre studio, jusqu’alors inconnu, est censé s’occuper de l’implémentation pour PS4 et Xbox One.

Et last but not least, Henderson parle également d’un éventuel mode Battle Royale. Il a entendu dire qu’un tel mode était définitivement en cours de développement chez DICE. Le fuyant ne peut pas dire s’il l’est toujours.