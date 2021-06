Rumeur : Apple prévoit des iPad avec des écrans encore plus grands

Le plus grand iPad d’Apple actuellement mesure près de 13 pouces – mais apparemment, la fin du mât n’a pas encore été atteinte. Les prochains iPad pourraient devenir encore plus gros. Aussi parce que les frontières entre tablette et ordinateur portable deviennent de plus en plus fluides.

C’est du moins ce qu’écrit Mark Gurman du magazine d’information Bloomberg (via 9to5Mac). En conséquence, Apple travaille sur des iPad avec des diagonales d’écran encore plus grandes, jusqu’à présent la limite est de 12,9 pouces. Cependant, chaque nouvelle taille d’écran d’iPad nécessite plusieurs années de délai, c’est pourquoi les plans d’Apple pour un iPad plus grand en sont encore à leurs débuts. Ainsi, les iPad devraient continuer à apparaître dans les tailles habituelles de 11 et 12,9 pouces en 2022.

Les frontières entre iPad et MacBook continuent de s’estomper

L’expert Apple Gurman spécule que les frontières entre tablette et ordinateur continueront à s’estomper à l’avenir, ce qui augmenterait la demande d’écrans plus grands afin de pouvoir gérer des tâches multitâches plus complexes. Le MacBook Pro avec un écran de 16 pouces est actuellement le plus gros ordinateur portable d’Apple.

iPad Pro 2022 avec dos en verre ?

Selon les rumeurs, l’iPad Pro 2022 aurait un dos en verre, ce qui est une condition préalable au chargement sans fil. Mais ce n’est pas tout : la recharge sans fil inversée pourrait également être possible avec : un iPhone ou une Apple Watch pourraient être rechargés sans fil via l’arrière de l’iPad. À l’époque, il y avait des spéculations sur le chargement par l’arrière de l’iPhone 11.