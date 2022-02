Rumeur : Anne Hathaway pourrait rejoindre Marvel avec un rôle iconique

in

MERVEILLE

L’actrice qui a participé à la trilogie Batman avec Christian Bale et Tom Hardy pourrait désormais suivre ses traces et changer de franchise. Ce sont les rôles qu’ils lui ont préparés.

© GettyAnne Hathaway pourrait rejoindre le MCU.

Personne ne veut être exclu de l’univers cinématographique Marvel ! Oui Anne Hathaway, experte dans les rôles en tout genre, fait partie des actrices tentées par la franchise de super-héros. Films pour adolescents, drames, comédies. L’acteur oscarisé peut tout faire et, apparemment, faire partie de la société de divertissement qui bat des records au box-office est un problème en suspens. Sera-t-il réalisé à court terme ?

Selon Giant Freaking Robot, l’interprète de 39 ans aurait déjà bouclé les conversations avec la compagnie de Kévin Feig et se préparerait à donner vie à un rôle iconique dans le MCU. On ignore pour le moment quel sera son rôle dans cet univers cinématographique, mais les théories n’ont pas tardé à venir des fans. Et c’est que si Marvel Studios a mis quelque chose au clair, c’est qu’il y a toujours une énorme liste de projets futurs.

Même si ces dernières années sa carrière cinématographique s’est concentrée sur des rôles d’un style très différent, ce ne serait pas la première fois qu’Anne Hathaway serait impliquée dans ce type de film. C’est qu’en 2012, il rejoint Le chevalier noir se lève dans la peau de Selina Kyleplus connue comme femme chat. De cette façon, il a partagé le casting avec balle chrétienne -Qu’est-ce qu’il serait chapeau dans le prochain film de Thor – et avec Tom Hardy –interprète actuel de Venin– sous la direction de Christophe Nolan dans la trilogie de Homme chauve-souris.

Comment l’actrice a-t-elle pu se rendre au MCU ? Quelques-uns disent que ce sera Felicity Hardy (Chat noir)personnage de l’univers de homme araignée, qui pourrait trouver une connexion parfaite maintenant que le multivers est un fait à l’écran. En tout cas, depuis quelques mois une rumeur insiste sur le fait que ce rôle sera confié à Anya Taylor Joyl’une des célébrités du moment qui partage un âge similaire avec Tom Holland.

Bien sûr la théorie Les 4 Fantastiques Cela ne s’est pas fait attendre : on spécule depuis longtemps sur qui sont les stars que Marvel Studios a en tête pour réadapter ce phénomène. Si c’est le cas, Anne Hathaway pourrait donner vie Sue Stormaussi connu sous le nom La femme invisible. Ce ne sera qu’une question de temps pour découvrir quel sera le rôle important qui sera confié à l’actrice multi-récompensée !

