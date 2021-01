Rumeur: Actualités "Star Wars KOTOR" vient – mais pas d’EA et BioWare

Hot news de la rumeur « Star Wars »: Apparemment, un nouveau « Star Wars: Knights of the Old Republic » (court: KOTOR) est en développement. Cependant, ni l’éditeur EA ni BioWare, les développeurs de l’original, ne devraient avoir leurs doigts dans le jeu.

La rumeur vient du célèbre Bespin Bulletin d’initiés « Star Wars ». Dans son podcast hebdomadaire BOB, l’expert a déclaré qu’il avait entendu parler d’un nouveau jeu de la série « KOTOR ». Il a ensuite commencé ses recherches et s’est entretenu avec plusieurs initiés qui ont confirmé le développement. Parmi les initiés se trouvait Jason Schreier, qui lui a également assuré que le jeu « KOTOR » ne venait pas d’EA. L’éditeur de Bloomberg a ensuite ajouté que Bespin ne devinerait jamais quel studio était derrière le jeu.

Ubisoft travaille-t-il sur le prochain « Star Wars: KOTOR »?

Tout récemment, le détenteur des droits Disney a annoncé qu’il attribuerait la licence «Star Wars» pour les jeux à un éditeur autre qu’Electronic Arts pour la première fois en dix ans – à savoir à Ubisoft. Le studio Ubisoft Massive Entertainment développe actuellement une aventure en monde ouvert dans l’univers « Star Wars ». Cela devrait-il être le successeur de la légendaire série « Star Wars: KOTOR »?

Selon le développeur Nate Najda de Wushu Studios, ce n’est probablement pas le cas. Dans le forum ResetEra, il a écrit: « Ce n’est pas aussi mystérieux que vous le pensez. Ce n’est tout simplement pas un nom familier [Entwickler]que la plupart des gens savent. «

EA travaille également sur un jeu « Star Wars »

Bespin Bulletin a mentionné une autre information intéressante dans son podcast: EA ne travaille pas sur un nouveau « Star Wars: KOTOR », mais a un autre jeu « Star Wars » inopiné en préparation. Il n’a aucune idée de ce que cela pourrait être, mais l’initié ne croit pas en « Star Wars Battlefront 3 ».