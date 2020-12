Rumble Johnson: Bellator a plus de sens pour moi financièrement.

La semaine dernière, il a été révélé que le double challenger pour le titre Anthony « Rumble » Johnson avait quitté l’UFC pour Bellator MMA. Le président de l’UFC, Dana White, a jusqu’à présent évité les questions sur le contexte, maintenant Johnson s’est exprimé.

«Nous avons rompu il y a un mois avant sa sortie publique. J’ai gardé la bouche fermée », a déclaré Johnson à MMAJunkie. «Il n’y a pas d’hostilité, rien de mal n’est arrivé lorsque nous avons rompu. C’était d’un commun accord. Il n’y a pas de mauvais sang, c’était mieux pour les deux camps. «

Un point en particulier aurait été décisif: les sponsors. Parce que Johnson a été dans le secteur du cannabis ces dernières années et a fondé sa propre société Rumbletime Consultants Inc., qu’il promouvrait également avec ses combats. Non compatible avec les règles strictes de parrainage de l’UFC.

«Cela a plus de sens pour moi chez Bellator», a poursuivi Johnson. «J’ai ouvert un nouveau secteur d’activité en dehors de MMA. J’ai maintenant plus de marge de manœuvre et je peux faire plus. L’UFC est une organisation très stricte, il y a beaucoup de règles que vous devez respecter. Je ne veux enfreindre aucune règle. «

«Je peux maintenant pousser Bellator et ma propre entreprise en même temps. L’UFC a sa propre stratégie sur la façon dont ils font les choses. Tout le monde le sait et chacun doit le respecter s’il veut être là. Je les respecte, ils me respectent. Alors pourquoi tout le monde ne fait-il pas ce qu’il veut et ne rentre pas chez lui satisfait?

Le joueur de 36 ans était le dernier dans la cage il y a trois ans et demi et a perdu contre Daniel Cormier dans la lutte pour le titre. Pendant des années, les fans ont espéré le retour de l’Américain percutant, qui était l’un des combattants les plus redoutés de l’UFC et a éliminé de nombreux adversaires, y compris son futur collègue, le champion des poids lourds Ryan Bader. Aussi triste que ce soit pour Johnson de dire au revoir, le joueur de 36 ans a maintenant hâte d’accomplir de nouvelles tâches.

«Quitter l’UFC a été difficile, c’était ma maison pendant si longtemps. Je me suis fait qui je suis avec mes combats et KO. Cela signifiait beaucoup pour moi d’être un combattant de l’UFC. Mais ce voyage est terminé maintenant et un nouveau commence. J’ai juste hâte d’assommer les gars de Bellator. «

