Ruff Ryders Biker Club rend hommage à DMX à l’extérieur de l’hôpital

Alors que le rappeur DMX reste à l’hôpital après avoir été victime d’une crise cardiaque vendredi 2 avril, des images ont vu le jour du rassemblement du Ruff Ryders Motorcycle Club devant l’hôpital de White Plains à New York pour rendre hommage.

Les vidéos montrent sa musique en train de jouer, tandis que les motards se rassemblent à l’entrée de l’hôpital pour soutenir DMX. Certains d’entre eux peuvent être vus portant des vêtements de Ruff Ryders.

Le club de motards Ruff Ryders a été développé par DMX au début des années 2000.

L’artiste est actuellement toujours sur une machine de survie aux soins intensifs, mais Lisa Evers de Fox 5 New York rapporte qu’un membre de sa famille a déclaré qu’il était « très vivant ».

La famille de DMX a déclaré dans un communiqué samedi 3 avril: « Nous publions cette déclaration pour lutter contre tous les rapports faux et trompeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. La nuit dernière, Earl ‘DMX’ Simmons a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré chez lui. .

«Pour le moment, il reste aux soins intensifs dans un état critique. Earl a été un guerrier toute sa vie. Cette situation représente une autre route qu’il doit traverser.

«La famille Simmons apprécie l’effusion écrasante d’amour sincère, d’encouragement, de soutien et de prières pour Earl. Earl est quelqu’un dont la vie et la musique ont été une source d’inspiration et de force pour tant de gens à travers le monde.

«C'est rassurant de voir ses fans lui redonner cette même passion et cette même énergie pendant ses moments difficiles.»

Fox 8 rapporte qu’une veillée est prévue pour aujourd’hui (5 avril) à l’extérieur de l’hôpital.

Crédits: Fox 5 New York

Hier, l’avocat de DMX s’est dit « inquiet », après avoir fait part de l’état du rappeur à la suite de l’annonce de son hospitalisation.

Bien qu’il ait été initialement rapporté par certains médias qu’il avait été retiré du système de survie, son avocat Murray Richman a déclaré plus tard qu’il avait été mal informé, confirmant qu’il était toujours dans un « état grave » après avoir subi une crise cardiaque à la maison vers 23 heures le vendredi 2 avril. .

Richman a déclaré à WABC: « J’ai reçu un appel ce matin indiquant qu’Earl Simmons était à l’hôpital, à l’hôpital de White Plains, et qu’il avait eu une crise cardiaque, et je ne sais pas comment cela a été induit et qu’il est sous assistance respiratoire. .

« J’ai parlé à la famille et à la famille et je suis assez proche l’un de l’autre. Je suis préoccupé par son bien-être et conscient de son importance. Je connais Earl depuis plus de 25 ans et je pense que sa musique est assez poignant, très important. C’est vraiment un poète de notre temps. «

Tel que rapporté par NBC, M. Richman a déclaré: « Earl est un gars gentil. Earl était une personne qui pouvait raconter une telle histoire. C’était une personne avec une telle profondeur. C’est un briseur de cœur. »

Dans une vidéo tweetée plus tôt par PIX11 News de New York, M. Richman a déclaré: « DMX est actuellement à l'hôpital, il a été à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque. »

Il a ajouté: « Ce serait malhonnête de ma part de suggérer que je ne suis pas un homme inquiet à ce stade particulier. »