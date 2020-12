Rudy Giuliani dit qu’il «se rétablit rapidement» après l’hospitalisation au COVID-19

Rudy Giuliani a assuré à ses partisans qu’il se rétablissait rapidement et se sentait bien, après avoir été hospitalisé pour COVID-19.

L’ancien maire de New York et actuel avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, a été hospitalisé pour COVID-19 mais dit qu’il se sent bien et se rétablit rapidement. Le Washington Post / «Je reçois beaucoup de soins et je me sens bien. Récupérer rapidement et suivre tout », a tweeté Giuliani. «Merci à tous mes amis et disciples pour toutes les prières et les bons voeux.» Giuliani, 76 ans, a parcouru le pays au nom de Donald Trump pour contester les résultats des élections de 2020. Il était plus récemment à Atlanta, en Géorgie, pour une audience du Sénat de l’État de Géorgie sur l’élection. Par la suite, il a rencontré des supporters et a pris des photos sans masque. Trump a d’abord révélé le test positif de Giulani, samedi, en tweetant son soutien à l’ancien maire: « Rudy Giuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer l’élection la plus corrompue (de loin!) l’histoire des USA, a été testée positive pour le virus de la Chine. Remets-toi vite Rudy, on va continuer !!! « Le fils de Giuliani, Andrew, également ajoutée que son père «se repose, reçoit de grands soins et se sent bien». Il a ajouté: « Merci à tous les amis qui se sont préoccupés de son bien-être. » [Via]