Rudy Giuliani devient viral après avoir transpiré à travers sa teinture capillaire

Rudy Giuliani avait l’air de fuir de l’huile de sa tête.

Rudy Giuliani est l’homme principal du président Donald Trump depuis quelques années maintenant, et bien que le président ait beaucoup confiance en l’ancien maire de New York, il est clair qu’il n’a pas été exactement un phare de professionnalisme au cours des dernières semaines. . Après avoir été dupé en se ridiculisant dans le nouveau film Borat, Giuliani a été chargé de trouver les preuves nécessaires pour mener à bien toutes les poursuites intentées en relation avec les résultats des élections. Les efforts de Giuliani ont conduit à diverses pertes dans tout le pays, et aujourd’hui, il est monté sur le podium où il a affirmé qu’il semble y avoir de nouvelles preuves pour corroborer les affirmations du président. Jusqu’à présent, il reste à voir jusqu’où ces preuves iront au tribunal, bien que tout le monde semble être plus obsédé par les cheveux de Giuliani, qui semblaient fuir de l’huile, comme le montrent les tweets ci-dessous. Beaucoup ont rapidement réalisé que la sueur de Giuliani forçait sa teinture capillaire à fuir, ce qui est assez embarrassant lorsque vous êtes à la télévision nationale. Quoi qu’il en soit, Giuliani a finalement pris sa serviette et a tout essuyé après s’être rendu compte qu’il transpirait un peu trop. Comme vous pouvez l’imaginer, Twitter a rapidement eu vent de l’accident de Giuliani, conduisant à des commentaires assez hilarants, que vous pouvez consulter ci-dessous. Espérons que, à l’avenir, Giuliani laisse sa teinture capillaire s’installer avant d’aller à la télévision.