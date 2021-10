Ruby Rose révèle la vraie raison de son départ dans « Batwoman »

Il y a eu un grand nombre de théories et de spéculations sur le départ de Ruby Rose après la première saison de « Batwoman », une série qui est déjà en préparation pour la première de sa troisième saison sur The CW. L’actrice a finalement décidé de briser le silence sur le sujet à travers des déclarations explosives sur les réseaux sociaux.

Rose a noté avoir vécu dans un environnement de travail qu’elle a décrit comme « hostile et dangereux », nommant directement les dirigeants de Warner Bros et les autres membres de la distribution Dougray Scott et Camus Johnson. Dans le passé, le départ de Ruby Rose de la série était principalement attribué à la blessure qu’elle avait subie pendant le tournage, et bien que l’actrice ait présenté quelques commentaires sur son rétablissement ultérieur via ses réseaux sociaux, sa nouvelle déclaration présente un tableau beaucoup plus large.

Sous le slogan « assez, c’est assez », Rose a présenté son histoire à travers ses histoires Instagram en partant du principe que cela n’arrivera plus à quelqu’un d’autre. L’actrice affirme que Peter Roth, qui était directeur de Warner Bros Studios jusqu’à son départ fin 2020, avait engagé un détective privé pour trouver des détails sales à son sujet, mais l’a finalement licencié lorsqu’il n’a rien trouvé qui « puisse être utilisé. dans son récit ».

Rose a également accusé Roth d’avoir des relations inappropriées avec des jeunes femmes. Cette accusation intervient une semaine après qu’un article très enthousiaste sur sa carrière et comment sa retraite a été couronnée d’une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood a été publié via Variety.

Rose a également partagé l’audio d’une conversation sur sa blessure à la colonne vertébrale, qui, trois mois plus tard, serait dans un état pire qu’« anormal ». Elle souligne que ses problèmes de dos ont été diagnostiqués il y a des années, mais si elle présentait une radiographie, cela serait considéré comme un problème sur le plateau.

Rose assure qu’elle a suffisamment de documentation pour faire un documentaire d’une heure sur le sujet, y compris sa blessure de deux côtes cassées pendant le tournage, cependant, Roth lui aurait dit qu’elle devrait retourner au travail dès que possible ou cela coûterait des millions de dollars à la production, plus le travail de l’équipe de tournage et de la distribution.

Ruby Rose assure aux critiques qui ont noté qu’elle avait l’air « trop ​​raide » dans son personnage qu’elle aurait pu faire un meilleur travail s’ils avaient réécrit la série d’une manière qui aurait facilité son rétablissement plutôt que d’attendre son retour immédiat à l’action. L’actrice a été contrainte de ne pas participer au Comic Con de San Diego et le studio l’a forcée à faire une annonce vidéo dans laquelle elle devait en aucun cas cacher sa cicatrice sur son cou sous la menace de simplement garder le silence sur son absence et décevoir son ventilateurs sur le panneau.

Rose conclut sur le cas d’Amanda Smith, une assistante de production qui a été paralysée à partir de la taille lors d’une cascade qui a mal tourné dans la série et un cascadeur qui a subi des brûlures au troisième degré et n’a reçu aucune aide. SI il y avait même une thérapie pour ceux qui ont été témoins de l’accident.

Ruby Robe souligne qu’elle n’est pas celle qui a quitté la série et que les producteurs étaient responsables de la destruction de Kate Kate et « Batwoman, arguant que la productrice Caroline Dries ne visitait le plateau que quatre ou cinq fois par an ». Elle s’en est également pris à l’acteur Dougray Scott pour agression verbale envers les femmes sur le plateau et à Camus Johnson, qui selon elle n’aurait pas fait preuve d’empathie pour ses visites à l’hôpital.

A través de Deadline, el equipo de Warner Bros presentó un comunicado en el que señalaban que la la decisión de no continuar la segunda temporada de “Batwoman” con Ruby Rose se debía a algunas quejas recibidas por comportamientos en el set que fueron discutidos y solucionados en privé.