Ruby Rose fait exploser l’équipe Batwoman et Warner Bros. TV répond aux allégations de mauvais traitements

Après leur sortie soudaine de Batwoman après la première saison, Ruby Rose fait exploser la série. Dans un message cinglant publié sur Instagram mercredi, Rose affirme qu’ils ont en fait été licenciés. L’ancien Batwoman La star allègue également des mauvais traitements infligés par l’équipe du programme CW, notamment des conditions de travail dangereuses, affirmant même qu’ils ont été contraints de retourner au travail moins de deux semaines après avoir subi leur propre grave blessure au dos.

La déclaration a été publiée sur les histoires Instagram de Rose, et ils ne se retiennent certainement pas. Quand Rose est sortie pour la première fois Batwoman après une saison, ils ont publié une déclaration assumant la responsabilité de cette décision. Dans le nouveau post Instagram, qui commence par s’adresser à The CW et taguer la showrunner Caroline Dries avec les producteurs exécutifs Sarah Schechter et Greg Berlanti, Ruby Rose a une histoire bien différente à raconter.

« Assez, c’est assez. Je vais dire au monde entier ce qui s’est vraiment passé sur ce plateau. Je viendrai pour vous afin que ce qui m’est arrivé n’arrive plus jamais à une autre personne. Et ainsi je peux enfin reprendre ma vie et la vérité . Honte à toi. »

Ruby Rose inclut une vidéo de leur séjour à l’hôpital qui montre à quel point leur blessure sur le plateau a été grave. La blessure avait entraîné une intervention chirurgicale pour réparer deux hernies discales. Rose dit que malgré la gravité, le studio les avait poussés à retourner au travail seulement 10 jours après l’opération. Voici comment Rose explique la décision de retourner au travail malgré la blessure.

« A tous ceux qui ont dit que j’étais trop raide sur Batwoman, imaginez reprendre le travail 10 jours après ça… 10 JOURS !!!!!! Ou tout le casting et l’équipe seraient licenciés et je laisserais tomber tout le monde parce que Peter Roth a dit qu’il refondrait et je viens de perdre les millions du studio (en me blessant sur son plateau). C’est-à-dire être celui qui a coûté leur emploi à tant de personnes. Au lieu de passer une demi-journée à me réécrire pendant quelques semaines pour guérir. »

Rose décrit également « avoir subi une énorme réduction de salaire pour jouer à un projet passionnant et être tellement enthousiasmée par le Comic-Con », pour se faire dire qu’ils ne pourraient pas y assister. L’acteur a également été informé qu’il devait l’annoncer personnellement, sinon les gens se présenteraient au Comic-Con dans l’espoir de les rencontrer juste pour être déçus. Rose allègue qu’ils ont cédé et posté la vidéo en ligne pour faire l’annonce, mais on leur a dit de « couvrir votre [surgery] cicatrice, nous ne voulons pas voir cette cicatrice sur la vidéo. » Rose explique également plus clairement pourquoi ils seraient partis Batwoman.

« À mes chers, chers fans, qui me demandent toujours si je reviendrai à cet horrible spectacle, je ne reviendrai pas pour une somme d’argent ni si une arme à feu était sur ma tête … NI J’AI ARRÊTÉ. JE N’AI PAS QUITTÉ, ils ruiné Kate Kane et ils ont détruit Batwoman, pas moi. J’ai suivi les ordres, et si je voulais rester, j’allais devoir signer mes droits. Aucune menace, aucune tactique d’intimidation ou de chantage ne m’obligerait à me retirer. »

Selon Ruby Rose, de nombreuses autres personnes travaillant sur la série ont également été maltraitées. Un membre de l’équipe aurait subi des brûlures au troisième degré sur tout le corps avec les autres acteurs et l’équipe n’a proposé aucune thérapie après « avoir été témoin de la chute de la peau de son visage ». Une autre femme est restée tétraplégique et ils « ont essayé de lui reprocher d’être au téléphone, [but] elle est assistante maternelle, ils travaillent par téléphone. » Rose note également qu’on lui a demandé de faire une scène de sexe avec très peu de temps de préparation, souffrant d’une coupure qui les a presque aveuglés, et vise la showrunner Caroline Dries et la co-star Dougray Scott (Jacob Kane ).

« Caroline Dries a peut-être visité le plateau 4 fois en un an… INCONNU. Mais lors de ces 4-5 visites, elle a décidé qu’elle pouvait me dire qu’elle savait que ma blessure s’était produite sur le plateau, donc je devrais me conformer au PI, mais l’a nié plus tard entièrement… Dougray [Scott] blessé une cascadeuse, il a crié comme une petite garce sur les femmes et c’était un cauchemar. Il partait quand il voulait et arrivait quand il voulait. Il a abusé des femmes et à son tour, en tant que leader d’une émission, j’ai envoyé un e-mail pour demander une politique de non-crier, elles ont refusé. »

Pendant ce temps, Camrus Johnson (Luke Fox/Batwing) a également été impliqué dans l’équation avant que Rose n’ait terminé. Rose dit que Johnson avait divulgué à la presse des informations qui leur donnaient l’air d’être en retard, ce qu’ils attribuent à leur blessure. Après avoir fait exploser Johnson, Rose mentionne qu’ils étaient aimés de tous les autres sur le plateau.

« Celui qui fait ces fuites stupides, je découvre qui, mais c’est Camrus, qui après que je sois sorti de l’hôpital a dit: » Ouais, eh bien, peut-être que si les gens n’étaient pas en retard, nous ferions nos journées. » Un gamin. Un gamin égocentrique qui a travaillé un jour par semaine avait l’audace… ou le département des cascades qui étaient furieux même si je ne les ai jamais blâmés. Mais j’ai continué à tomber et j’ai parlé de ma blessure, et je n’ai pas joué le jeu. A part eux j’étais aimé et aimé mon équipe. »

Warner Bros. Television a depuis répondu aux allégations de Rose. Le studio corrobore l’affirmation de Rose selon laquelle elle a en fait été licenciée de Batwoman, mais offre une explication différente du pourquoi. Selon la déclaration, via Deadline, la société suggère que c’était le résultat d’une enquête sur le comportement au travail.

« Malgré l’histoire révisionniste que Ruby Rose partage maintenant en ligne à l’intention des producteurs, des acteurs et de l’équipe, du réseau et du Studio, la vérité est que Warner Bros. Television avait décidé de ne pas exercer son option d’engager Ruby pour la saison deux. de Batwoman sur la base de multiples plaintes concernant le comportement au travail qui ont été largement examinées et traitées en privé par respect pour toutes les personnes concernées. »

Après le départ de Ruby Rose Batwoman, Javicia Leslie a été engagée pour assumer le rôle central de Ryan Wilder. Le personnage de Kate Kane a ensuite été refondu avec Wallis Day pour la saison 2. Saison 3 de Batwoman vient de sortir ce mois-ci sur The CW. Cette nouvelle vient de Ruby Rose sur Instagram.

