Ruby Rose dit qu’elle a quitté le rôle de Batwoman à cause de la tenue

En plus de parler du fait que l’émission était « taxante » et qu’elle avait une blessure au dos qui était un facteur contributif, Rose lui a maintenant expliqué comment l’allergie au latex l’a forcée à y aller.

Apparaissant sur KIIS The Kyle et Jackie O Show, Rose – qui a confirmé qu’elle avait consommé beaucoup de médicaments contre les allergies Benadryl sur le plateau, a déclaré: « J’ai découvert que j’étais allergique au latex.

Finalement, Rose a commencé à avoir l’air et à se sentir mal, ce qui a été la goutte d’eau pour elle. Elle a ajouté : « J’ai enlevé le [mask] à la fin, et mon visage n’était que de l’urticaire. Ma gorge était toute foutue.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’elle fait référence au costume. Auparavant, Ruby en avait parlé lors d’une interview à la presse pour l’émission, en déclarant: « Demandez à quiconque a déjà joué un super-héros ou un méchant ou quoi que ce soit avec ce genre de costume, [the costumes are] pas drôle. »