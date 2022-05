Ruby Barker, de Bridgerton, a été hospitalisée dans un établissement de santé mentale

célébrités

Bridgerton C’est l’une des séries Netflix les plus connues et ses acteurs sont devenus des stars mondiales. Mais maintenant, Ruby Barker se retrouve dans un combat difficile. Découvrez ce que l’actrice avait à dire.

©NetflixRuby Barker à Bridgerton

Il n’est pas contesté que Bridgerton C’est l’une des séries les plus réussies sur Netflix.. Créé par Shonda Rhimes et basé sur les livres Julia Quinn, a été lancé pour la première fois en 2020 et fait fureur dans le monde entier. A tel point que, immédiatement, la plateforme n’a pas hésité à la renouveler et le 25 mars est arrivée la deuxième saison, qui, de la même manière, a fait une autre sensation du géant du streaming.

C’est parce que les fans de Bridgerton envie de rencontrer l’histoire d’Anthony, joué par Jonathan Bailey. Mais, au-delà de ce qui se passe dans le netflix série originale, et la fureur qu’il génère, la vérité est que cela a complètement changé la vie des acteurs. Beaucoup d’entre eux ont été catapultés à la renommée internationale grâce à leur rôle dans cette bande et ont non seulement vu leur carrière monter en flèche, mais aussi le niveau de renommée qui a commencé à les suivre.

Parmi eux se trouve Ruby Barker, qui dans les deux saisons de Bridgerton a donné vie à Marina Thompson. L’actrice a acquis une renommée internationale après la première édition et a attiré des milliers de fans à travers le monde qui viennent d’être surpris par sa dernière confession. Ceci est dû au fait Via son compte Instagram, il a partagé une vidéo dans laquelle il raconte à ses abonnés qu’en ce moment, il se trouve dans un centre de santé mentale..

« La semaine de la santé mentale, c’est chaque semaine pour moi. Éteignez ma poitrine. J’ai l’impression de ne pas avoir été complètement honnête, donc c’est pour mes abonnés. Il est temps d’être transparent. Je me bats depuis Bridgerton, donc c’est la vérité. Merci pour le soutien, ton amour me tient fort», a-t-elle écrit dans la publication pour accompagner l’audiovisuel où on l’entend parler du combat auquel elle est confrontée.

Bien qu’elle n’ait pas parlé de son diagnostic actuel, Ruby Barker a déclaré qu’elle recevait un traitement après s’être sentie « vraiment mauvais depuis longtemps”. De même, Barker a déclaré : «Je veux juste être honnête avec tout le monde. Je combattais. C’est pourquoi je suis à l’hôpital en ce moment. Je vais décharger bientôt et j’espère pouvoir continuer ma vie”.

Puis il a ajouté : « Je vais faire une petite pause pour moi. Et je veux encourager les autres, si vous avez du mal, faites-vous plaisir. Fais une pause, arrête d’être si dur avec toi-même”. En revanche, l’artiste a avoué qu’avant de demander de l’aide, elle était «plein de rage, en colère et frustré», mais maintenant qu’il a réussi à obtenir l’aide nécessaire, il a précisé que «tout ce traumatisme intergénérationnel» sort d’elle.

En terminant, Ruby a indiqué qu’elle avait un diagnostic, mais qu’elle en parlerait à un autre moment. De plus, il a assuré : «Je ne peux pas continuer comme j’étais. J’ai besoin de changer donc c’est ce que j’essaie de faire”. Finalement, Barker a adressé des remerciements particuliers à Shonda Rhimes, la créatrice de Bridgertonpour « la sauver” et a affirmé l’angoisse qu’il a de retourner au travail.

