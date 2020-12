Rubi Rose abandonne sa première mixtape « For The Streets » Ft. Avenir et fêteNextDoor

Le monde a peut-être été verrouillé tout au long de 2020, mais ce fut une année chargée pour Rubi Rose. Le rappeur a régulièrement livré une série de sorties, dont « Pogo » avec K Camp, « Pretty MF » et son single autoritaire, « He In His Feelings ». L’artiste de 21 ans a eu beaucoup à célébrer cette année, y compris l’achat d’une maison, et elle ajoute aux festivités en sortant sa première mixtape, Pour les rues.

Rubi a fait irruption pour la première fois sur la scène avec son single viral « Big Mouth », et tandis que ses fans attendent son premier album studio depuis près de deux ans, la rappeuse a pris soin de créer son projet d’introduction formel. Lorsque nous avons parlé avec elle le mois dernier, nous voulions savoir quelles étaient, selon elle, les qualités qui la séparaient des autres artistes de la scène.

«Je suis réelle et je suis crue», dit Rose. « Tout en moi est réel. De ma personnalité à mon corps. Je suis une vraie salope. » Courant Pour les rues par Rubi Rose avec Future et PartyNextDoor, et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Intro / Cardi B Interlude

2. Il dans ses sentiments

3. De retour dans le stand

4. Bailar

5. La vérité

6. Whole Lotta Liquor ft. Future & PartyNextDoor

7. Papi

8. Viral