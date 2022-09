RTX 4000 : Nvidia tease le Reveal de la nouvelle génération de cartes graphiques

Il ne peut pas s’écouler longtemps jusqu’à ce que le RTX 4000La génération de cartes graphiques est enfin officiellement annoncée. Nvidia bat déjà vigoureusement le tambour publicitaire en diffusant de mystérieux teasers et des messages codés. Tout indique que la révélation de la série RTX 4000 aura lieu plus tard ce mois-ci.

Des teasers mystérieux pointent vers la révélation de RTX 4000

C’est de cela qu’il s’agit : Le fabricant de cartes graphiques Nvidia fait actuellement sensation. Cela est principalement dû à certains messages cryptés que l’entreprise publie sur les réseaux sociaux. Au départ, seul le hashtag #ProjectBeyond mis au monde :

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



Ce qu’il y a exactement derrière n’a pas été révélé au début. Mais il y avait un autre tweet mystérieux, qui a été ajouté lorsque vous avez cliqué sur l’individu Images d’un message crypté a prix. Vous pouvez le voir ici :

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



Qu’y a-t-il derrière ? Le message plus ou moins secret devrait se traduire par la mention « Beyond Geforce » lorsqu’il sera décodé. Cela pointe très fortement vers la prochaine génération de cartes graphiques Geforce – et donc vers la série RTX 4000.

Marquez le 20 septembre ! Si vous voulez savoir exactement ce que Nvidia prévoit et introduit, vous pouvez probablement marquer le 20 septembre dans votre calendrier. C’est alors qu’a lieu la GTC (GPU Technology Conference) et il y a aussi Nvidia avec son propre type de Keynote l’honneur.

Du côté germanophone, « plus que Geforce » semble certes assez peu spectaculaire. Mais sur l’annonce en anglais, Nvidia est plus explicite. Il y en aura un diffusion complète de Geforce Beyond promis, qui est tout au sujet de la « les dernières percées dans les jeux, la création et la technologie graphique » se tourne.

On peut donc supposer que a présenté les dernières cartes graphiques Nvidia le 20 septembre sera. Il y a déjà des fuites à leur sujet et la plupart des experts supposent que RTX 4090 (Ti) apparaît, puis la RTX 4080. Il y a déjà des rumeurs sur une RTX 4070.