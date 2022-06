RTVE PLAY : comment ça marche et où la plateforme est disponible

diffusion

Le signal espagnol RTVE dispose de sa propre plate-forme pour profiter du contenu en streaming. On peut le voir à la fois dans le pays européen et dans le reste du monde.

Comme la plupart des signes du monde, la Société espagnole de radio et de télévisionconnu sous son acronyme RTVEégalement lancé dans le monde de diffusion avec sa propre plateforme. Il s’agit de RTVE Jouer, qui est utilisé pour voir à la fois le contenu réalisé à la télévision et à la radio. Contrairement à d’autres plateformes espagnoles telles que filmerson marché ne se réduit pas à n’être vu qu’en Espagne.

RTVE Jouer permet de regarder toutes sortes de séries, films, documentaires et programmes diffusés sur ETP ou sur les stations de radio qui font partie de ce groupe, ainsi que la possibilité d’écouter de la musique. De plus, après le lancement de la plateforme, elle a commencé à produire ses propres fictions et contenus originaux en exclusivité pour pouvoir regarder directement depuis le diffusion.

Il convient de noter que, malgré un accès dans toutes les régions du monde, cela ne signifie pas que 100% du catalogue est accessible partout. Comment fait il Netflix, certaines productions n’ont des droits de distribution que pour certains territoires, vous pouvez donc tomber sur des séries ou des films que vous ne pouvez pas lire. De plus, il existe des productions qui n’ont qu’un contrat pour être distribuées à la radio ou à la télévision et non en ligne.

Downton Abbey Soit L’Arctique sont des productions qui ne sont pas originales RTVE et pourtant ils ont les droits de distribution. Par exemple, pour voir Downton Abbey Il va falloir se dépêcher puisque la plateforme a annoncé qu’elle ne serait pas disponible à partir du 10 octobre. Il est également idéal pour regarder des sports en direct, tels que des matchs de football. la ligue espagnole ou les matchs joués par l’équipe nationale, entre autres choses.

+Qu’est-ce que RTVE Play+

Oui ok RTVE Il est gratuit, il dispose également d’un service de streaming avec un plus grand nombre de titres accessibles à la fois sur le territoire espagnol et dans le reste du monde. Il s’agit de RTVE Play+, qui peut être contracté en payant la somme de 4,99 dollars par mois et qui permet trois reproductions simultanées. De plus, il offre une période d’essai de 7 jours et la possibilité d’annuler l’accord à tout moment.

