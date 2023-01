RRR Star NTR Jr. espère rejoindre l’univers cinématographique Marvel

Après avoir impressionné le public avec sa performance dans RRRacteur NTR Jr. espère recevoir un appel de Kevin Feige. Dirigé par SS Rajamouli, RRR est un film dramatique d’action épique qui bénéficie du budget le plus élevé de tous les films indiens de l’histoire. Un grand succès au box-office, le film acclamé a également remporté des distinctions internationales avec des nominations à diverses cérémonies de remise de prix, notamment les Golden Globes et les Saturn Awards. Ce succès mondial pourrait signifier que le public verra beaucoup plus NTR Jr. dans de futurs projets en dehors de l’Inde, potentiellement avec un rôle majeur dans l’univers cinématographique Marvel.





C’est quelque chose que NTR Jr. espère. L’acteur s’est récemment entretenu avec Variety lors d’une projection de RRR aux Directors Guild of America Awards à West Hollywood. Interrogé sur la perspective de rejoindre le MCU, NTR Jr. dit qu’il « attend » cet appel, mettant clairement un rôle Marvel sur sa liste de souhaits de carrière. Comme il l’a dit à Variety :

« J’adorerais le faire. J’attends que cela se produise. »

À partir de là, NTR Jr. a ensuite parlé de son amour pour Marvel, notant à quel point Iron Man est son préféré car il peut traîner avec les Avengers même sans avoir de super pouvoirs.

« Il est tellement identifiable. C’est quelqu’un comme nous. Il n’a pas de super pouvoirs. Il ne vient pas d’une autre planète. Ce n’est pas quelqu’un qui a subi une expérience scientifique et est devenu Hulk. »

Le physique impressionnant de NTR Jr., associé à sa performance populaire dans RRR, ne fera qu’aider ses chances de décrocher un rôle dans le MCU. L’acteur a également expliqué comment il en est venu à avoir un corps de super-héros, attribuant son look déchiré à 18 mois d’entraînement strict tout en prenant 15 livres de muscle. Il fallait manger un parcelle chaque jour pour arriver à ce point.

RRR est considéré comme l’un des meilleurs films de 2022

L’éloge pour RRR a été répandu. Après son arrivée dans les salles l’année dernière, le film a impressionné presque tous ceux qui l’ont vu. Chez Rotten Tomatoes, il a obtenu un score de 94 % de fraîcheur sur le Tomatomètre avec un score d’audience égal à 94 %. Le film a également été désigné comme l’un des meilleurs films de l’année par le National Board of Review, le deuxième film non anglais à avoir cet honneur.

RRR est écrit et réalisé par SS Rajamouli et basé sur une histoire de V. Viyayendra Prasad. DVV Danayya produit. Avec NTR Jr., le film met en vedette Ram Charan, Ajay Devgn, Alia Bhatt, Shriya Saran, Samuthirakani, Ray Stevenson, Alison Doody et Olivia Morris.