RRR de Netflix peut-il être nominé pour les Oscars 2023 ?

Le film indien RRR a triomphé aux Critics’ Choice Awards 2023 et il y en a qui s’imaginent un bel avenir aux Oscars, mais peut-il être nominé ?

©NetflixRRR de Netflix peut-il être nominé pour les Oscars 2023 ?

RRR a été l’un des films les plus réussis et les plus acclamés de 2022, tant sur le marché local qu’international, via le service de streaming Netflix. Le film écrit et réalisé par SS Rajamouli vient de remporter sa statuette du meilleur film étranger aux Critics’ Choice Awards, pour lequel il se démarque dans la catégorie des sorties non anglophones. Pouvez-vous aller aux Oscars 2023 ?

La saison des Awards a commencé ces derniers jours avec une nouvelle cérémonie des Golden Globes 2023, où ce long métrage a reçu son prix de la meilleure chanson originale pour « Naatu Naatu » et une nomination dans la catégorie Meilleur film étranger, où il a été dépassé par Argentine, 1985. Bien qu’il y ait plus d’événements, le plus important est sans aucun doute celui de l’Académie d’Hollywood.

+Est-ce que RRR sera aux Oscars 2023 ?

Oui ok RRR a gagné la reconnaissance du public et des critiques, la réalité est que ne participera pas aux Oscars 2023 et n’aura pas la chance d’être nominé dans la catégorie Meilleur film international. En effet, chaque pays envoie son candidat et de l’Inde a décidé que Le dernier film Je pourrais avoir plus de chances.

Il existe actuellement une pré-liste de candidats possibles dans laquelle ils sont Argentine, 1985 Oui Barde par l’Argentine et le Mexique par la représentation de l’Amérique latine. Les nominés seront connus le 24 janvier et là, on saura quels films concourront pour le meilleur film international. Oui ok RRR ne sera pas là, il est possible qu’il puisse prétendre à une liste supérieure.

RRR se déroule dans les années 1920 et suit Bheem qui, après avoir kidnappé une fille appartenant à une tribu marginalisée, doit se rendre à Delhi pour la sauver. Au cours de son périple, il croisera Rama Raju, un officier du Raj dont la mission est de le poursuivre pour l’envoyer en prison. Il met en vedette Ram Charan et Junior NTR. Il est actuellement disponible sur Netflix.

