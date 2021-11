RPGolf Legends met un petit Zelda sur PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Et si, au lieu de la Master Sword, l’emblématique elfe Link était armé d’un club de golf ? Eh bien, vous pourriez vous retrouver avec RPGolf Legends, un prochain titre PlayStation 5 et PS4 qui s’inspire clairement de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Cette bande-annonce montre comment le protagoniste tombe sur l’esprit d’un club de golf, ce qui l’envoie dans une aventure à travers un parcours de golf rempli d’ogres.

« Voyagez dans un monde ouvert unique où les monstres et le golf coexistent, obtenez vos meilleurs scores dans six environnements uniques et battez des monstres », lit-on dans la description officielle. « Lorsque vous vous reposez, n’oubliez pas d’aider les gens dans leurs quêtes – chaque rencontre compte. » Il existe un système de classe et un arbre de compétences pour ajouter de la profondeur, ainsi que des mini-jeux de pêche obligatoires.

Le titre doit sortir le 20 janvier 2022 au Japon, et à en juger par cette bande-annonce, la sortie occidentale ne sera pas trop loin derrière. Cela a l’air vraiment décent, n’est-ce pas? Allez-vous vous lancer dans ce RPG léger ? Dites-nous votre handicap dans la section commentaires ci-dessous.