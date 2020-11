Royce Da 5’9 « Vérifie Fredro Starr sur » Nerd Rap « Commentaires

Le rappeur de Detroit a précisé que si son nom est mentionné, seuls les compliments devraient suivre.

Une ligne a été tracée dans le sable par Royce Da 5’9 « après que Fredro Starr eut quelques mots à dire sur le rappeur de Detroit. La légende d’Onyx Fredro Starr discutait avec le Podcast Rappers Ballers où ils ont discuté d’une myriade de sujets, y compris quels artistes pourraient être considérés comme du « nerd rap ». Fredro a soutenu que le nom de Royce devrait être inclus sur cette liste, mais Royce ne semblait pas apprécier la livraison. « C’est mon homme. Ecoute, j’étais en tournée avec Royce Da 5’9 », a déclaré Fredro. Il n’a invalidé la crédibilité de personne dans la rue parce qu’ils sont des « rappeurs nerd », mais a donné son raisonnement sur la raison pour laquelle Royce était inclus. « N * ggas qui lisent des livres … le n *** comme ringard, » ajouta Starr. Il a également évoqué que Royce avait nommé son dernier album L’allégorie. « Je n’ai jamais entendu parler de ce mot avant de l’entendre le dire. » Royce a republié le clip de l’interview et a ajouté une vidéo de réponse. « Si vous me suivez alors vous savez, vous ne m’avez jamais vu jouer avec des n * ggas et vous n’avez jamais vu des n * ggas jouer avec moi », a déclaré Royce. « Il se passe trop de choses dans le monde en ce moment. Comme si c’était une période très sérieuse. » Puis, il a parlé directement à Starr et a ajouté: « Je vous remercie de m’appeler votre ‘homme’, mais je m’en voudrais de ne pas être complètement transparent avec vous en ce moment, légende, et de vous faire savoir que je ne suis pas votre homme. » « Je n’ai aucun désir de construire une quelconque relation avec vous à l’avenir, juste pour que nous soyons clairs », a poursuivi Royce. « Donc, il n’y a aucune raison pour que vous jouiez à nouveau avec moi … Et je ne vais pas le redire, Fredro Starr. Vous continuez à être une légende, et je continuerai à faire ce que la merde La prochaine fois que vous me mentionnez, vous me mentionnez et vous me faites des compliments ou tout ce que vous voulez me faire, et vous en laissez toute cette merde supplémentaire parce que c’est quelque chose qui vient avec ça. » Regardez Royce Da 5’9 « s’exprimant ci-dessous.