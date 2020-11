Royce Da 5’9" Ne prend pas gentiment d’être appelé un rappeur nerd par Fredro Starr

Dans une récente interview, Fredro Starr a classé Royce Da 5’9 «comme un« rappeur nerd ».

Royce a entendu cela et avait aussi quelque chose à dire.

« Mon frère. Permettez-moi de commencer par dire que je n’ai que du respect pour votre héritage et ce que vous avez contribué à la culture . Je n’ai jamais eu de problème à être appelé un nerd ou un rappeur de sac à dos », a expliqué Rocye, ajoutant qu’il pense que vous pouvez être les deux. un rappeur lyrique et un n * gga de rue.

Après avoir dansé un peu, Royce est devenu réel avec le crachoir Onyx.

« J’apprécie que vous m’appeliez votre homme. Mais je m’en voudrais de ne pas être complètement transparent et de vous faire savoir que je ne suis pas votre homme. Je n’ai aucune envie de construire une quelconque relation avec vous pour aller de l’avant juste pour que nous clarifiions. Il n’y a aucune raison pour que vous jouiez à nouveau avec moi, je ne joue pas. Je n’aime pas jouer … Je ne vais pas le redire Frederick Starr, vous continuez à être une légende et je vais continuer à faire quoi La prochaine fois que vous me mentionnez, vous m’avez fait des compliments et tout ce que vous me faites et laissez tout ce que vous voulez parce qu’il y a quelque chose qui va avec, »menaça Royce.