Royaume de la Planète des Singes : nouveau film La Planète des Singes

Le prochain film de »La planète des singes »il vient de dévoiler son titre officiel: »Royaume de la planète des singes ». La production du film devrait commencer le mois prochain, marquant le retour de la franchise de longue date après « Planet of the Apes: War », le dernier opus sorti en 2017.

Le producteur Ateliers du 20ème sièclea mentionné que ce nouveau film se déroulera après la conclusion du dernier film réalisé par Matt Reevessuivant à nouveau la prise en charge de la planète par une race de singes très avancée. Owen Teague sera chargé de prendre le relais de Andy Serkis comme personnage principal du primate. Serkis jouait auparavant le chef bien-aimé des singes, Cesar.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Deadpool 3 révèle la date de sortie et le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine

»The Witcher » actrice Freya Allan et Peter Macon sera également la vedette dans ce nouveau film, avec »Maze Runner » directeur, Wes balle, réalisant »Royaume de la Planète des Singes ». Le script sera en charge de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver et Patrick Aison.

Dans un communiqué, le président de 20th Century Studios, Steve Ashbellétait enthousiasmé par la nouvelle ère « extraordinaire » de la franchise sous la direction de Ball, déclarant: « Avec ‘Royaume de la planète des singes’, nous avons le privilège de poursuivre la tradition de la série en matière de réalisation de films imaginatifs et stimulants, et Nous J’ai hâte de partager la vision extraordinaire de Wes pour ce nouveau chapitre avec le public en 2024. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar est à nouveau placé comme l’un des films les plus rentables pour sa réédition

« La planète des singes » a eu une longue histoire dans l’industrie cinématographique, à partir de 1968, lorsque le premier film a vu le jour, basé sur le roman du romancier Pierre Boulle du même titre. Le film a été un énorme succès et est devenu l’un des plus gros succès de l’année avec quatre suites au cinéma et même deux séries télévisées ultérieures.

»Kingdom of the Planete of the Apes » n’a pas encore de date de sortie prévue.