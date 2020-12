Royal Mistake, le Twitter de la reine Elizabeth vient de supprimer rapidement un tweet accidentel

Twitter a causé des ennuis à plus de quelques personnes. Un tweet errant écrit à la hâte ou envoyé trop rapidement sans réfléchir peut ruiner des années de travail de réputation. Même si la personne qui a publié le tweet offensant parvient à le supprimer rapidement, il y a toujours un risque que quelqu’un l’ait capturé, ce qui s’est produit lorsque le compte Twitter de la reine Elizabeth II a récemment commis une erreur.

Qu’est-ce que la reine a tweeté?

Quand vous pensez à un tweet supprimé, vous supposez qu’il était probablement de nature racée. Mais ce qui rend le tweet supprimé de la reine Elizabeth encore plus étrange, c’est que c’était tout le contraire.

Jeudi, l’équipe de la reine a simplement tweeté «merci». Il a été supprimé six minutes plus tard mais pas avant Royals de Gert l’a capturé.

Le message étrange et court a recueilli 1260 likes et 591 retweets avant d’être supprimé. Les gens n’ont pas tardé à commenter le message, acceptant la gratitude de la reine comme si c’était pour eux personnellement.

La reine Elizabeth a embauché un coordonnateur des médias sociaux l’année dernière

Cette erreur des médias sociaux survient plus d’un an après que le palais a lancé un appel pour embaucher quelqu’un dans le rôle de la communication royale.

La Reine a remercié le groupe pour leur performance, ainsi que pour le travail plus large de l’Armée du Salut pendant la pandémie et pendant la période de Noël. pic.twitter.com/zJne5BMPjV – La famille royale (@RoyalFamily) 8 décembre 2020

«Le rôle de Royal Communications est d’engager un public mondial avec le rôle public et le travail de la famille royale», lit-on dans la description de poste. «En rejoignant cette équipe dynamique et dynamique, votre défi sera de gérer et de superviser le flux quotidien de nouvelles sur les plateformes numériques et de réseaux sociaux, ainsi que de jouer un rôle clé dans certains des projets numériques.»

Comme la reine ne gère pas ses propres comptes de médias sociaux, c’est peut-être la personne embauchée à ce poste qui a fait le tweet accidentel.

Règles des médias sociaux pour la famille royale

Certains membres de la famille royale, comme la princesse Eugénie, sont actifs sur leurs propres comptes de médias sociaux. Non seulement ces membres de la famille royale doivent respecter les normes de la famille royale lorsqu’ils créent des publications, mais les personnes qui interagissent avec eux ont également un ensemble de lignes directrices à suivre.

«Nous demandons à quiconque interagit avec nos canaux de médias sociaux de faire preuve de courtoisie, de gentillesse et de respect pour tous les autres membres de nos communautés de médias sociaux», lit-on dans les directives officielles.

Si vous souhaitez vous engager avec la famille royale, vos commentaires ne doivent pas «contenir de spam, être diffamatoire envers qui que ce soit, tromper autrui, être obscènes, offensants, menaçants, abusifs, haineux, incendiaires, ou promouvoir du contenu sexuellement explicite ou de la violence ou violer l’un des les conditions de l’une des plates-formes de médias sociaux elles-mêmes », entre autres.

Si vous enfreignez l’une de ces règles, vous risquez d’être bloqué.

«Nous nous réservons le droit de déterminer, à notre discrétion, si les contributions à nos canaux de médias sociaux enfreignent nos directives», indique la déclaration. « Nous nous réservons le droit de masquer ou de supprimer les commentaires faits sur nos chaînes, ainsi que de bloquer les utilisateurs qui ne respectent pas ces consignes. »

Et dans les cas extrêmes, vous pourriez même faire face à des répercussions juridiques.

«Nous nous réservons également le droit d’envoyer tout commentaire que nous jugeons approprié aux autorités chargées de l’application de la loi pour enquête, si nous le jugeons nécessaire ou requis par la loi.»