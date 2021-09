Royal Enfield s’associe au spécialiste de la chaussure TCX et lance des chaussures d’équitation à partir de Rs 8 500

in

28 sept. 2021 14:47:22 IST

Le fabricant de motos de taille moyenne Royal Enfield a annoncé lundi s’être associé à la société italienne de chaussures de moto TCX pour lancer une gamme de chaussures de protection pour la conduite et le style de vie conformes aux normes de produits de l’Union européenne.

Royal Enfield et TCX ont tous deux un riche héritage dans le monde de la moto et cette collaboration symbolise un amalgame d’authenticité et de sécurité, a déclaré la société dans un communiqué.

Grâce à ce partenariat, les deux sociétés lanceront « certifiée CE » « une gamme exclusive de chaussures d’équitation et de style de vie accessibles qui ont passé des tests de sécurité rigoureux et répondent aux normes de sécurité mondiales pour offrir aux cyclistes une expérience de conduite sûre et améliorée ».

La marque CE (Conformité européenne) indique la conformité à la réglementation obligatoire de l’Union européenne (UE) pour les marchandises, y compris le respect de toutes les exigences des normes de performance et de sécurité reconnues pertinentes.

La collection Royal Enfield-TCX comprend cinq produits différents répondant aux divers besoins des hommes et des femmes, avec des prix allant de Rs 8 500 à Rs 21 000, selon le communiqué.

Lisez aussi: 2022 Royal Enfield Classic 350 Review – La course d’un gentleman distingué

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂