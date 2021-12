Royal Enfield et Belstaff lancent des vêtements en édition spéciale pour célébrer les 120 ans de RE : voici les détails

02 déc. 2021 16:23:09 IST

Royal Enfield s’est associé à la marque de vêtements britannique Belstaff pour créer une nouvelle collection dans le cadre des célébrations du 120e anniversaire d’Enfield. Les produits comprennent une gamme de t-shirts, dont le logo commun, l’héritage et les t-shirts du 120e anniversaire. Parallèlement à cela, des casquettes à logo élégant et des tasses à thé et à café en émail classiques peuvent également être achetées sur la boutique en ligne de Royal Enfield. Un sweat-shirt zippé cool sera également disponible dans les couleurs noir, gris et olive.

En plus des produits susmentionnés, Royal Enfield et Belstaff ont mis au point deux vestes cirées, qui sont la veste « Trialmaster » et la veste de moto blindée « Brooklands ».

La veste Trailmaster a une fermeture éclair en laiton antique avec des doublures en velours côtelé au col, aux poignets et aux ourlets. La veste d’équitation blindée Brooklands comprend des caractéristiques spécifiques au cavalier telles que l’armure D30 aux épaules et aux coudes. La veste comporte également une doublure olive unique, une doublure matelassée amovible ainsi que des patchs matelassés sur les coudes, les épaules et une poche intérieure pour la protection dorsale.

Pour compléter le look de ces vestes haut de gamme et comme cadeau commémoratif pour ses clients, les vestes sont livrées avec un écusson «Royal Enfield 120 ans d’existence» sur la manche droite, en plus d’une plaque métallique rivetée avec les mots «édition limitée ‘ sur le zip intérieur. Avec seulement 500 pièces disponibles en ‘Classic black’, les vestes seront un objet de collection pour les passionnés de Royal Enfield ainsi que les fans de Belstaff.

En hommage à la collaboration entre les deux marques historiques, l’équipe custom de Royal Enfield a conçu deux motos spéciales qui incorporent la toile cirée britannique Millerian de Belstaff et du matériel en laiton antique. La Royal Enfield Continental GT 650 personnalisée, au design unique, sera présentée dans plusieurs magasins phares de Belstaff en Europe.

