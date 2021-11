Royal Enfield dévoile le concept SG650 en avant-première du prochain croiseur 650 cc à l’EICMA 2021

in

24 novembre 2021 10:53:53 IST

Royal Enfield vient de dévoiler sa moto concept SG650 à l’EICMA 2021. Le concept SG650, qui est arrivé pour célébrer le 120e anniversaire de la marque, est un aperçu de la prochaine moto cruiser 650cc de la société, qui rejoindra bientôt les rangs des jumeaux 650cc de la société. , le RE Interceptor 650 et le RE Continental GT 650.

Le concept SG650 est magnifique sur les photos, avec un charme rétro. On dit qu’il combine le design classique de l’entreprise tout en incluant quelques touches futuristes. À la base, le message qui sous-tend la construction du concept était de célébrer la « transition » – marquant un autre chapitre dans le voyage de 120 ans d’expression créative et de développement conceptuel de la marque.

Le concept de moto peut être vu fini avec une partie avant en aluminium poli d’inspiration patrimoniale ainsi qu’un schéma graphique numérique qui signale la transition de l’ère analogique à l’ère numérique. La moto est également dotée d’un phare rond, qui a une belle fluidité, intégrant parfaitement le combiné d’instruments à deux pods. Le SG650 est doté de barres extra-larges à faible hauteur, d’un réservoir usiné CNC à partir d’un bloc d’aluminium solide avec un logo bleu « RE » qui se démarque vraiment, un garde-boue arrière coupé et de gros pneus.

Le concept Royal Enfield SG650 a une fourche USD à l’avant avec une fourche supérieure en aluminium intégrée, des cubes de commutateur en aluminium et des amortisseurs jumeaux à l’arrière. Même ces doubles disques à l’avant avec leurs étriers de frein conçus sur mesure ajoutent à l’attrait visuel de la moto ainsi que la selle solo flottante en cuir noir cousue à la main.

Le concept cruiser SG650 est propulsé par le même moteur bicylindre parallèle de 650 cm3 que celui de ses frères et sœurs de 650 cm3, l’Interceptor 650 et la Continental GT 650. Le moteur produit 47 ch et 52 Nm.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂